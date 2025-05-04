Собянин рассказал о работе спасателей на месте пожара в жилом доме в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к месту пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева прибыли пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики. По последним данным, два человека погибли, еще шесть пострадали. «РИА Новости» пишет о десяти пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются»,— написал Сергей Собянин в Telegram.

По данным Следственного комитета РФ, в жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. МЧС сообщало, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. Между ними обрушилось перекрытие. Спасатели эвакуируют жильцов всего дома. Оперативные службы назвали причиной пожара взрыв газа.