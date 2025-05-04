В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв

На девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв, сообщили оперативные службы ТАСС. После взрыва начался пожар, горят две квартиры. Погибли два человека. Правоохранительные органы сообщили «РИА Новости», что, по предварительным данным, пострадали два человека. По информации Baza, пострадали 15 человек.

В оперативных службах добавили, что между восьмым и девятым этажами произошло обрушение. Из подъезда, в одной из квартир которого произошел взрыв, эвакуируют жителей. Позже оперативные службы сообщили, что спасатели проводят эвакуацию жителей всего дома.

МЧС сообщило, что пожарные тушат возгорание и устанавливают его источник. О взрыве в публикации ведомства не сказано.

Следственный комитет подтвердил информацию о взрыве. Организована доследственная проверка.