МЧС: при взрыве в жилом доме пострадали шесть человек

В результате взрыва и последующего пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева пострадали шесть человек, заявило МЧС России. Департамент здравоохранения Москвы сообщил о пяти пострадавших, в числе которых двое детей. Еще два человека погибли.

Экстренные службы сообщили «РИА Новости», что число раненых увеличилось до десяти. Предварительной причиной собеседник агентства назвал взрыв бытового газа.

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы произошел сегодня вечером, 4 мая. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. Между ними обрушилось перекрытие. Спасатели эвакуируют жильцов всего дома. По данным МЧС, площадь пожара распространилась на 100 кв. м.