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Что известно о взрыве в жилом доме на Генерала Тюленева в Москве. Главное
- Взрыв произошел на девятом этаже дома номер 39 в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы примерно в 21:00. В результате взрыва начался пожар, загорелись две квартиры.
- По данным МЧС России, площадь пожара составила 100 кв м, площадь обрушений — около 60 кв м.
- Около 23:00 пожар был полностью ликвидирован, сообщило МЧС.
- Предварительная причина — взрыв бытового газа. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, сообщили в прокуратуре.
- Погибли два человека, пострадали шесть человек, сообщило МЧС.
- Среди пострадавших при пожаре двое детей, уточнил столичный департамент здравоохранения. Там сообщили о пяти пострадавших.
- Пострадали 15 человек, сообщили Baza и Mash. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал о 13 пострадавших.
- 18 человек обратились к медикам после взрыва, пишет Baza. Среди них, по предварительным данным, три человека находились в тяжелом состоянии.
- Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, некоторые жильцы оказались заблокированы. Возможно обрушение подъезда.
- Открытое горение ликвидировано, сообщает МЧС.
- Все 15 подъездов дома эвакуированы. Для жителей дома организованы пункты временного размещения, сообщает МЧС. Спасатели подогнали к дому вышку, с которой тушат квартиры на 8 и 9 этажах.
- Над сгоревшими квартирами обрушилась крыша, сообщают очевидцы.
- В доме полностью перекрыт газ, с пострадавшими работают медики.
- На место ЧП прибыл вертолет МЧС. Также к месту пожаротушения выделено 2 автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщается в Telegram-канале Дептранса.
- На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказывается вся необходимая помощь, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
- По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия выехала заместитель прокурора Наталья Хорошилова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
- Возбуждено уголовное дело по факту ЧП в жилом доме, сообщил СКР.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
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Тушение пожара в жилом доме на юго-западе Москвы
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