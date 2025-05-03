Новак: замедление экономического роста скажется на спрос нефти

Вице-премьер России Александр Новак сказал, что в 2025 году, согласно прогнозам аналитиков, мировой экономический рост будет ниже прогнозов. По его словам, это станет причиной снижения спроса на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы наблюдаем торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста. И по прогнозам многих аналитиков, в мире экономический рост в этом году будет ниже первоначальных прогнозов, что также будет влиять на обеспечение спроса»,— сказал Александр Новак телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил вице-премьер, страны ОПЕК+, в том числе Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, могут добывать гораздо больше нефти, чем сейчас. По его словам, участники организации имеют потенциальные месторождения и графики разработки, но пока сдерживают добычу для поддержания баланса на нефтяном рынке.

С 1 мая восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. В их число вошли Россия, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. 3 мая страны договорились увеличить добычу нефти в июне еще на 411 тыс. б/с.

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