Рынок заправляют нефтью

С 1 мая Организация стран-экспортеров на 411 тыс. баррелей в сутки увеличит добычу нефти. До этого они долгое время, наоборот, сокращали ее, чтобы снизить предложение и сдержать движение цен вниз. При этом цена на Brent 30 апреля впервые с 9 апреля опустилась ниже $61 за баррель. Правительство России на этом фоне пересмотрело параметры бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Что будет с нефтяными котировками в ближайшее время? Эксперт финансового университета Игорь Юшков считает, что они будут колебаться вблизи текущих уровней, и дальнейшего падения в обозримом будущем ожидать не следует: «Думаю, решение ОПЕК+ об увеличении объемов добычи стало во многом вынужденным, потому что многие участники соглашения были недовольны положением дел. Тем, что ОПЕК+ сократила добычу и держит на низком уровне объем производства, таким образом поддерживая цены на нефть, в то время как другие производители, не входящие в соглашение (Гайана, Бразилия, Канада, США), наращивают объемы своей добычи и занимают долю на рынке.

Данное решение и есть элемент борьбы за рынок. Оно было принято вынужденно, потому что, видимо, возник риск распада соглашения. Если бы это произошло, то на рынок вышло бы примерно 4,5-4,8 млн баррелей нефти в сутки, а это значит, что цены упали бы в район $20-30 за баррель, по крайней мере, в моменте. После этого нефтяные котировки пошли вниз и во многом уже отыграли решение об увеличении объемов производства. Поэтому основное падение цен от этого решения уже произошло. Сейчас, может быть, с мая мы увидим определенную дополнительную коррекцию, но все-таки основной удар по рынку уже произошел.

Думаю, что цены так и будут колебаться в районе $60-65 за баррель».

Минфин снизил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета на 2,6 трлн руб. и пересмотрел размер дефицита бюджета более чем вдвое. Роль доходов от углеводородов для российского бюджета в последнее время заметно сократилась, хотя и остается существенной. Однако даже при низких ценах на нефть финансовой дестабилизации опасаться все же не стоит, говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Принято считать, что федеральный бюджет России практически полностью зависит от цен на нефть. Но это не совсем так.

За последние годы Российская Федерация предприняла меры для снижения зависимости от волатильных цен на углеводороды. И, по прогнозу, нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 году составляют примерно 25% от общих. Это, конечно, много, но уровень некритичный. Скорее всего, по итогам года мы увидим снижение дохода федерального бюджета, но рисков дестабилизации нет. Последствием этого может стать то, что ускорится темп трат средств Фонда национального благосостояния.

Конечно, это вызывает некоторую тревогу, но сейчас зависимость от нефти меньше, и каких-то слишком серьезных рисков дестабилизации бюджета пока нет, даже несмотря на низкие цены».

В апреле нефть Brent потеряла в цене примерно 15%. Динамика снижения котировок в минувшем месяце оказалась максимальной с марта 2020 года.

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Андрей Загорский