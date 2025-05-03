ОПЕК+ в мае выполнит трехмесячный план по увеличению добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ сегодня, 3 мая, провели виртуальный саммит, на котором обсудили условия и перспективы мирового рынка. Они решили увеличить производство в июне на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с). Это соответствует изначальному трехмесячному плану по восстановлению производства.

К странам «восьмерки» относятся Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Согласно графику, опубликованному на сайте сайте, Россия в июне сможет нарастить добычу нефти до 9,161 млн б/с, Саудовская Аравия — до 9,367 млн б/с.

«Восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки производства... Они также подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 года»,— сказано в пресс-релизе.

Следующая встреча ОПЕК+, на которой определят план по добыче на июль, состоится 1 июня.

В марте ОПЕК+ показала максимальный за восемь месяцев уровень добычи. По данным агентства Platts, показатель превысил 41 млн б/с, при этом крупнейшие производители — Россия и Саудовская Аравия — произвели меньше своих квот. С 1 мая Организация стран-экспортеров увеличила добычу нефти.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Рынок заправляют нефтью».