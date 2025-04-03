ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти в три раза больше плана

Россия и Саудовская Аравия планируют увеличить добычу нефти в три раза больше плана. Об этом стало известно после встречи восьми стран ОПЕК+. РФ планирует нарастить нефтеразработку до 9,1 млн б/с., Саудовская Аравия — до 9,2 млн б/с.

Во встрече, прошедшей в онлайн-формате, приняли участие представители России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Участники организации приняли решения ускорить снятие ограничений на добычу нефти и с мая увеличить объемы добычи на 411 тыс. баррелей в день. Это эквивалентно трем ежемесячным надбавкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В пресс-релизе организации уточняется, что введенные повышения могут быть отменены в зависимости от изменения рыночных условий. Такая гибкость позволит участникам организации ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов. Следующая встреча ОПЕК+ должна состояться 5 мая.

На фоне заявлений организации, цена нефти марки Brent опустилась более чем на 5% — ниже $71 за баррель. По данным Investing.com, по состоянию на 14:55 цена Brent составляет $70,55 за баррель. До этого ниже данной отметки цена Brent опускалась 18 марта.