WSJ: руководство Tesla начало поиск преемника Илона Маска на посту гендиректора

Cовет директоров Tesla задумался о поиске преемника Илона Маска на посту гендиректора, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. По словам собеседников издания, руководство задумалось об этом около месяца назад – после падения акций компании и раздражением некоторых инвесторов по поводу сосредоточенности Илона Маска на Белом доме.

Источники уточнили, что члены совета директоров уже обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора Tesla.

Ранее Илон Маск заявил, что с мая станет уделять значительно меньше времени Департаменту эффективности государственного управления (DOGE). По его словам, он принял такое решение на фоне падения прибыли компании Tesla.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск сократит самого себя».