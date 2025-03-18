Инвестор Tesla призвал Илона Маска уйти в отставку

Один из первых инвесторов компании Tesla, американский предприниматель Росс Гербер, призвал Илона Маска уйти с поста главы компании. Причиной он называет «неоднозначную деятельность» миллиардера в администрации Дональда Трампа, которая негативно отражается на продажах компании и ее акциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters Илон Маск

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я думаю, что компании Tesla нужен новый генеральный директор. Я решил, что об этом пора начать говорить,— отметил господин Гербер в интервью телеканалу Sky News.— Пришло время, чтобы кто-то другой занялся бизнесом Tesla. Ведь этот бизнес уже долгое время, по сути, заброшен. Компания должна заниматься важными вещами, поэтому Илону нужно либо вернуться к своей непосредственной работе в Tesla, либо покинуть свой пост в компании, найти подходящего нового генерального директора для Tesla и заняться своими делами в правительстве».

Эти слова Росса Гербера стали первым призывом к отставке Илона Маска, прозвучавшим от инвесторов компании. За время работы господина Маска в администрации Дональда Трампа капитализация Tesla сократилась на 48%, продажи автомобилей Tesla резко упали по всей Европе. Причиной этого эксперты называют действия и высказывания Илона Маска, в том числе в рамках его работы в Департаменте по правительственной эффективности, а также поддержку им крайне правых партий в Европе. В городах США, а также в Лондоне, Барселоне, Лиссабоне и Рейкьявике проходят протесты против действий Илона Маска в администрации Дональда Трампа. 9 марта стало известно, что с начала года состояние Илона Маска сократилось более чем на $100 млрд.

Евгений Хвостик