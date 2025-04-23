Илон Маск сократит самого себя

Миллиардер Илон Маск во вторник, 22 апреля, заявил, что намерен существенно сократить время, которое он посвящает работе в Департаменте эффективности правительства США, и сконцентрироваться на своей компании Tesla. Обнародованная ранее в тот же день отчетность показала резкое падение прибыли компании, и теперь предпринимателю надо спасать собственный бизнес. Плачевные результаты предпринимательской деятельности господина Маска за последний период напрямую связаны с недовольством американцев его работой по оптимизации госаппарата и громкими скандалами с участием миллиардера. Как итог, в США развернулось движение Tesla Takedown, призывающее к полному бойкоту компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

Вечером 22 апреля Tesla опубликовала отчет о своей работе за первый квартал 2025 года, и цифры оказались гораздо хуже ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль компании составила $409 млн, что на 71% меньше в годовом выражении. Выручка снизилась на 9%, до $19,34 млрд (при заявленном прогнозе $21,43 млрд), а выручка от продажи автомобилей — на 20%, до $14 млрд. Доходность акций Tesla также упала: прибыль на акцию составила $0,12 по сравнению с оценками аналитиков в $0,33. Кроме того, производитель электрокаров отказался от своего позитивного прогноза на 2025 год.

В таком положении Tesla оказалась после того, как ее генеральный директор Илон Маск решил принять активное участие в избирательной кампании Дональда Трампа, а после его победы стать советником президента и заняться управлением основанным им Департаментом эффективности правительства США (DOGE). Сначала акции Tesla взлетели вверх, но затем стремительно рухнули. В годовом исчислении падение составило 44%.

В результате сразу после публикации отчета о доходах компании миллиардер заявил о намерении отойти от дел на госслужбе. «Я думаю, что, начиная, вероятно, со следующего месяца, мая, время, которое я отвожу DOGE, значительно сократится… Я продолжу тратить день или два в неделю на государственные дела или столько, сколько захочет президент, и пока это будет полезно»,— сказал миллиардер, пообещав сконцентрироваться на Tesla. В тот же вечер акции компании подорожали на 5%.

Несмотря на то что заявление господина Маска выглядит как ответ на кризис в его собственной компании, обозначенные им сроки отхода от дел укладываются в изначальный план.

Миллиардер имеет статус особого государственного служащего в течение 130 дней, которые подойдут к концу примерно в конце мая. О том, что Илон Маск скоро покинет Белый дом, говорил своим приближенным и сам Дональд Трамп, хотя публично потом это отрицал. При этом начатые господином Маском реформы далеки от завершения и его отход от дел в некоторой степени напоминает капитуляцию. Неутешительны и показатели личного дохода предпринимателя: с начала работы на госслужбе он потерял больше $100 млрд, хотя по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.

Когда господин Маск пришел в DOGE, он пообещал сократить правительственные расходы минимум на $2 трлн, что составляет почти треть от всего госбюджета. Затем миллиардер снизил планку до $1 трлн, а потом и вовсе до $150 млрд, что на 85% ниже его изначальных планов. При этом даже такая цифра, по данным The New York Times, может быть завышена.

Что бизнесмену сделать удалось, так это существенно сократить число чиновников. Правда, не обошлось без скандалов. Так, усилиями господина Маска работу потеряли 75 тыс. госслужащих. Больше всего пострадало Агентство США по международному развитию: предприниматель добился увольнения всех его сотрудников и сократил 83% всех программ. Это решение не нашло поддержки у либеральной части американского общества, поскольку многие проекты агентства были направлены на поддержание демократических ценностей и меньшинств за рубежом. Большой резонанс вызвали и «письма счастья» от миллиардера, которые он разослал всем госслужащим. В них он просил отчета о том, чем они занимаются. Часть ведомств, работающих с секретными данными, отказались выполнять требования господина Маска, что существенно обострило отношения между бизнесменом и рядом членов кабинета Дональда Трампа.

Публичная перепалка между господином Маском и архитектором тарифной войны, старшим советником президента США по торговле и производству Питером Наварро только закрепила имидж миллиардера как человека, не умеющего работать в команде. Его поддержка праворадикальных и правопопулистских политиков по всему миру также не осталась незамеченной. В итоге всего за несколько месяцев господин Маск успел разозлить как коллег, так и американскую общественность.

В ответ на его действия в США возникло низовое движение, которому дали название Tesla Takedown. Его основатели призывали к бойкоту компании по всем фронтам.

Так, американцам предлагали отказаться от покупки новых электрокаров и продавать ранее купленные автомобили. Участники движения регулярно устраивали митинги в автосалонах по всей Америке, а вандалы ломали зарядные станции Tesla. В марте проблема достигла таких масштабов, что ФБР пришлось сформировать целевую группу по пресечению случаев насилия и вандализма, направленных против компании.

Пойдет ли движение на спад после отхода господина Маска от государственных дел, пока неясно, но аналитики называют этот шаг единственно верным для сохранения будущего Tesla. Компания при всех проблемах до сих пор остается одной из самых технологичных в мире. При этом бренд неразрывно связан с публичностью его идеолога в лице Илона Маска, и от того, как ему удастся в ближайшие месяцы преподнести свой уход с госслужбы, будет зависеть и имидж компании Tesla.

Вероника Вишнякова