Дамаск затягивает в пучину погромов

Делегация переходного правительства Сирии впервые провела в США прямые переговоры с представителями Госдепартамента. Встреча состоялась 29 апреля в Нью-Йорке, куда сирийские дипломаты прибыли для участия в заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. В ходе беседы речь шла о смягчении американских санкций, введенных против Сирии еще в эпоху бывшего президента Башара Асада. Переговоры, однако, были омрачены новым всплеском насилия в Сирии на конфессиональной почве: в пригородах Дамаска, населенных друзами, произошли столкновения, в результате которых погибли более десятка человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженная охрана проверяет транспорт на въезде в друзский город Джарамана на юге Сирии

Фото: Yamam al Shaar / Reuters Вооруженная охрана проверяет транспорт на въезде в друзский город Джарамана на юге Сирии

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Местом переговоров сирийской делегации во главе с министром иностранных дел республики Асадом Хасаном аш-Шайбани и американскими дипломатами стал Нью-Йорк, проинформировало эмиратское издание The National. Оно уточнило: отчасти это произошло потому, что сирийским представителям был закрыт въезд в Вашингтон из-за визовых ограничений. Кроме того, в Нью-Йорке сирийские дипломаты должны были принять участие в заседании СБ ООН.

Госдепартамент осторожно подтвердил присутствие в США официальной делегации из Дамаска «для участия в различных ооновских заседаниях».

«Вы знаете, что мы продолжаем осторожно оценивать нашу политику в Сирии и будем судить о временных органах власти по их действиям»,— отметила представитель Госдепа Тэмми Брюс, пояснив, что администрация президента США пока не стремится к тотальной нормализации отношений с Сирией.

По словам источников Reuters, сирийские дипломаты намеревались добиться от США конкретики в вопросе полного выхода из-под санкций, а также пытались узнать про реалистичные сроки выполнения требований, выдвинутых Вашингтоном. Ранее США представили Сирии список условий, которые Дамаск должен выполнить, чтобы ослабить санкционное давление. Он включает в себя уничтожение остатков химического оружия, ограничения на активность иностранных боевиков на сирийской территории и помощь в поисках пропавшего в Сирии американского журналиста-фрилансера Остина Тайса.

При этом атмосферу и без того непростых переговоров омрачил инцидент, случившийся 29 апреля в пригороде Дамаска — Джарамане, компактно населенной друзами. Неизвестные убили по меньшей мере 12 человек после того, как в соцсетях распространилась аудиозапись, на которой предположительно представитель друзского духовенства оскорбляет пророка Мухаммеда.

Друзские священнослужители опровергли свою причастность к скандальной аудиозаписи и возложили на правительство переходного периода «полную ответственность» за столкновения на этой почве и «за любое ухудшение ситуации».

Уже 29 апреля между представителями переходного правительства в Дамаске и друзскими старейшинами была достигнута договоренность о необходимости стабилизации ситуации. Однако в Джарамане сирийская сторона все равно инициировала рейд, чтобы выявить зачинщиков.

Напряженность вокруг Джараманы уже давала о себе знать 27 февраля, после того как на одном из контрольно-пропускных пунктов произошла взаимная стрельба между сотрудниками безопасности переходного правительства и местными силами самообороны. Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны еврейского государства Исраэль Кац поручили своей армии подготовить сценарий на случай нападения сирийских правительственных сил на Джараману, которая находится в 3 км к юго-востоку от Дамаска. «Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам, он столкнется с нашей ответной реакцией»,— пообещал тогда глава правительства еврейского государства.

Резня в одном из пригородов Дамаска не единственный эпизод с насилием на конфессиональной почве за последние дни. В минувшие выходные один из районов города Хомс, населенный алавитами — шиитским меньшинством, представителями которого являются Башар Асад и члены его бывшего окружения, подвергся нападению неизвестных злоумышленников. Погибли свыше десяти человек. Это первая массовая бойня с момента резни на побережье Сирии, которая произошла в начале марта.

Как заявил 25 апреля спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен, одна из опасностей в Сирии пока заключается в том, что и сторонниками переходного правительства Сирии, и симпатизантами господина Асада движет чувство обиды. Выходом является только равноправие для всех сирийских общин, резюмировал ооновский спецпредставитель.

Нил Кербелов