Мать пропавшего в Сирии американского журналиста обратилась за помощью к Путину

Мать американского журналиста Остина Тайса Дебра Тайс направила письмо президенту России Владимиру Путину. Женщина попросила помочь с поисками сына, который пропал в Сирии более десяти лет назад, сообщает NBC со ссылкой на текст письма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bilal Hussein, File / AP Фото: Bilal Hussein, File / AP

«Нынешняя ситуация в Сирии вынуждает нас просить вас о помощи в поисках Остина и воссоединении нашей семьи. У вас есть прочные связи с правительством Сирии, что может принести пользу нашим неустанным усилиям по поиску Остина»,— сказано в письме. Госпожа Тайс добавила, что «готова приехать в Москву или любое другое место на планете, чтобы обнять дорогого Остина и вернуть его домой».

В разговоре с NBC госпожа Тайс отметила, что у России есть база в Латакии, поэтому власти «могут знать, что происходит в Сирии». «Мы все еще пытаемся выяснить, где он находится»,— сказала она, добавив, что обращается «к влиятельным людям» за помощью. Ранее мать пропавшего журналиста писала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Остин Тайс готовил репортажи для нескольких СМИ, в том числе The Washington Post и The Wall Street Journal, в прошлом служил в Корпусе морской пехоты США. Журналист пропал в 2012 году. Утверждалось, что его задержали на юге Дамаска по подозрению в связях с ЦРУ. Его мать считает, что он содержится в сирийской тюрьме.

8 декабря к власти в Сирии пришла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена). Президент Башар Асад после 24 лет у власти подал в отставку и уехал в Россию, где получил политическое убежище. 12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ).

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сирия превращается в протекторат Турции».