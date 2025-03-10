Сирийские власти зачистили побережье

Россия и США запросили на 10 марта закрытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, чтобы обсудить массовые убийства мирных жителей на западе Сирии. В этот день переходное правительство в Дамаске сообщило о завершении операции в районах, где произошла бойня, и анонсировало план по уничтожению активных сторонников прежнего руководства страны, на которых возложило вину за кризис. Однако последствия резни наверняка скажутся как на международном имидже новых властей Сирии, так и на их отношениях с нацменьшинствами внутри страны. Ни о каком доверии к ним со стороны курдов и друзов теперь не может быть и речи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

О завершении операции в западных провинциях Сирии заявил представитель министерства обороны переходного правительства полковник Хасан Абдул Гани. По его словам, приморские районы, где с минувшей недели наблюдается масштабный всплеск насилия, готовятся к возвращению жизни в прежнее русло. «Мы смогли отразить нападения остатков ликвидированного режима (правительства экс-президента Башара Асада.— “Ъ”) и его офицеров, лишили их элемента неожиданности и смогли удержать их от приближения к жизненно важным центрам»,— отрапортовал представитель военного ведомства.

Силы безопасности разработали новые планы «по завершению борьбы» со сторонниками Башара Асада, сообщил Хасан Абдул Гани. «Наше послание ясно и однозначно: если вы вернетесь, то вернемся и мы, и вы увидите перед собой людей, которые не умеют отступать»,— подчеркнул полковник.

По его словам, представители подчиняющихся Дамаску формирований, которые с минувшей недели проводили операции в провинциях Латакия, Тартус и Хомс, будут активно сотрудничать с комитетом по расследованию эпизодов насилия в отношении мирных жителей. Новой структуре, как анонсировал накануне президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, будет поручено изучать, насколько сотрудники сил безопасности замешаны в массовых расправах над населением приморских районов. В этих провинциях проживают преимущественно представители алавитов — религиозной общины, к которой принадлежит Башар Асад и подавляющая часть его окружения.

Качество этих проверок уже сейчас вызывает большие сомнения.

В учиненной на минувшей неделе бойне участвовали группировки, которые являются опорой действующей власти. Накануне они начали выходить из прибрежных провинций. Однако, как рассказывают изданию The National местные жители, расправы и казни силы безопасности переходного правительства продолжали даже во время отхода.

Мазлум Абди, командующий Демократическими силами Сирии (ДСС) — вооруженной группировкой с преобладанием курдов, в разговоре с Reuters констатировал, что ответственность за бойню на побережье несут боевики, «поддерживаемые Турцией». Несмотря на то что ранее в ДСС высказывали готовность к диалогу с Дамаском и даже рассматривали варианты интеграции в новую сирийскую армию, господин Абди дал понять: курдские отряды не будут вливаться в армию, части которой используют свои полномочия «для создания межконфессиональных конфликтов и сведения счетов». Командующий ДСС призвал временное правительство «пересмотреть метод формирования новой сирийской армии».

Тем временем делегация ООН успела нанести визит в провинции Латакия и Тартус, где произошли наиболее масштабные чистки. Международные инспекторы намерены провести собственное расследование.

Турция — главный покровитель переходного правительства в Дамаске — всеми силами пытается вывести его из-под удара в связи с кризисом на побережье. Как заявил в соцсети X турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, нельзя приписывать разразившийся в Сирии кризис какой-либо отдельной силе или религиозной группе.

«Крайне важно действовать умеренно и здравомысляще, противодействуя провокациям, цель которых — превратить существующую напряженность в межконфессиональный конфликт»,— подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Максимально жестко о произошедшем высказался его израильский коллега Гидеон Саар. В разговоре с изданием Bild он заявил, что после бойни на побережье администрация господина аш-Шараа «сбросила маски». «Европа должна возвысить свой голос — против резни, против варварского убийства мирных жителей, против этого дистиллированного джихадистского зла»,— подчеркнул господин Саар, который в последние месяцы развернул в Брюсселе активную кампанию против того, чтобы ЕС снимал санкции с Сирии.

Как пояснил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, столкновения в прибрежных провинциях могут усилить внутри Сирии голоса тех, кто выступает за децентрализацию. Это, в свою очередь, даст повод для дополнительной активизации Израиля, который среди приоритетов своей политики в Сирии уже выделил защиту местных этноконфессиональных меньшинств. Кроме того, по мнению собеседника “Ъ”, еврейское государство сейчас вполне может пойти на наращивание диалога с ДСС.

Что касается Турции, то, по словам господина Мардасова, она из-за событий в приморских районах может выступить за то, чтобы близкие к Дамаску формирования нарастили военное давление на ДСС. Особенно это актуально теперь, когда курдские командиры, похоже, разочаровались в способности Дамаска контролировать собственные силы.

Нил Кербелов