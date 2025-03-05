И не друз, и не враг, а ЛАГ

Участники чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) осудили военную кампанию Израиля в Сирии, хотя встреча в Египте была посвящена главным образом судьбе сектора Газа. Каирский саммит совпал по времени с сухопутным рейдом израильской армии на сирийскую территорию. Его целью было уничтожение объектов, некогда принадлежавших силам экс-президента Башара Асада. В последнее время власти Израиля утверждают, что их волнует и другая проблема в Сирии — безопасность друзского населения. Для его защиты еврейское государство готово на силовые меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чрезвычайный саммит Лиги арабских государств

Фото: IraqiPresident Media Office / Handout / Reuters Чрезвычайный саммит Лиги арабских государств

Фото: IraqiPresident Media Office / Handout / Reuters

Пункт о действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Сирии упоминается в итоговой декларации чрезвычайного саммита ЛАГ, который состоялся в Каире. Участники встречи осудили «нападение Израиля на Сирийскую Арабскую Республику и вторжение на ее территорию». По их словам, политика Израиля «является вопиющим нарушением международного права и агрессией против суверенитета». Арабские лидеры призвали международное сообщество и СБ ООН «обязать Израиль прекратить агрессию и уйти с территории Сирии».

Встречу в Каире посетил сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа. Для него это было первое приглашение на саммит региональной организации.

Выступая на заседании, сирийский лидер подчеркнул, что его администрация придерживается соглашения 1974 года о разделении сил с Израилем — документа, по условиям которого на границе двух государств должна существовать буферная зона (площадью 235 кв. км). «Неприемлемо, чтобы израильская сторона продолжала игнорировать это соглашение»,— подчеркнул сирийский лидер.

По словам господина аш-Шараа, арабский мир должен «взять на себя ответственность за поддержку Сирии и объединить усилия» для борьбы с действиями Израиля, сеющими «раздор и беспорядки» на Ближнем Востоке.

Как раз за несколько часов до этого выступления, точнее в ночь на вторник, подразделения ЦАХАЛа совершили молниеносную сухопутную операцию на юге Сирии. Рейд, который проходил на стыке сирийских провинций Деръа и Эль-Кунейтра, был направлен на уничтожение старых арсеналов и военных объектов, которые в прошлом использовались проиранскими формированиями.

Однако демонтаж военной инфраструктуры режима Башара Асада — не единственная задача, которую Израиль пытается решать на юге Сирии.

В выходные глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛу подготовить сценарий на случай нападения правительственных сил на населенный пункт Джерамана, находящийся в 3 км к юго-востоку от Дамаска.

В нем проживают друзы, которых Израиль взял под свою защиту.

Напряженность вокруг Джераманы возникла в четверг на прошлой неделе после инцидента на одном из КПП, где произошла стычка между сотрудниками безопасности переходного правительства и местными силами самообороны. Последние не позволили силовикам въехать в населенный пункт, после чего завязалась словесная перепалка, а затем стороны достали оружие. В стычке погиб один из силовиков, власти призвали местных друзов к ответу — тогда-то в ситуацию решил вмешаться Израиль, заявивший о давлении новых властей на этноконфессиональные меньшинства.

На сегодня конфликт между Джераманой и переходным правительством исчерпан, говорят источники портала The Middle East Eye. По их словам, сотрудникам безопасности разрешили въехать в столичный пригород. Но теперь жители Джераманы опасаются, что пристальное внимание Израиля создаст им серьезные проблемы.

По словам лидера одного из крупных друзских ополчений, оперирующих в провинции Эс-Сувейда, Лаита аль-Балуса, он и его соратники считают, что Израиль лишь ищет предлог для вмешательства. «Защита нашего общества и нашей земли — это обязанность нашего народа»,— подчеркнул он.

Как отмечает издание Haaretz, власти Израиля, декларируя защиту сирийских друзов целью своей политики, упускают из виду отсутствие единства в друзской общине, часть которой ориентирована на Израиль, а часть — на Сирию.

Ситуация усугубляется тем, что сирийские друзы с декабря ищут приемлемый формат взаимодействия с переходным правительством в Дамаске, пытаясь избежать полной потери автономии и избегая открытого конфликта с центром.

«В этом изменчивом климате жесткое и надменное вмешательство Израиля, выдающего себя за защитника друзской общины,— это последнее, что нужно сирийским друзам»,— подчеркивает Haaretz.

Нил Кербелов