Курдов оставляют на линии огня

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна этим летом начнет масштабную дипломатическую кампанию, цель которой убедить США прекратить поддержку курдских боевых отрядов, контролирующих северо-восток Сирии. Глава турецкой дипломатии отметил, что пока политика Вашингтона на этом направлении не вполне однозначна. Напомним, на днях Пентагон объявил, что не будет полностью выводить свой контингент, дислоцированный на востоке Сирии, а просто сократит его численность до менее тысячи военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заявление Хакана Фидана прозвучало на встрече с депутатами Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Турции. Министр обратил внимание на то, что пока власти США не вполне определились со своим отношением к существованию отрядов народной самообороны — курдских формирований, контролирующих северо-восточную часть Сирии.

«В ответ мы начнем летом 2025 года всеобъемлющую дипломатическую кампанию»,— пообещал господин Фидан, но не стал приводить дополнительных подробностей.

Со своей стороны, помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл 18 апреля заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы намерен сократить свой контингент в восточной части Сирии «до менее тысячи человек», а не эвакуировать его полностью, как предполагалось ранее. «Эта консолидация отражает значительные шаги, которые мы сделали для снижения привлекательности и оперативного потенциала ИГ («Исламское государство», группировка признана в России террористической и запрещена.— “Ъ”) на региональном и глобальном уровнях,— пояснил господин Парнелл.— Министерство обороны продолжает поддерживать значительный потенциал в регионе и способность вносить динамические корректировки в структуру сил».

Как утверждают американские источники The New York Times (NYT), процесс вывода американских войск из восточных районов Сирии уже стартовал. По этим данным, Вашингтон приступил к закрытию как минимум трех военных объектов в этом районе республики и эвакуации 600 своих военнослужащих. По словам собеседников NYT, Пентагон планирует через 60 дней заново оценить, необходимо ли выводить с северо-востока Сирии дополнительные силы.

Снижение численности западного контингента оставляет без прикрытия действующие в этих районах курдские формирования, которые в составе военного альянса — Демократических сил Сирии (ДСС) — смогли выстроить автономию, независимую от центральных властей Сирии. «На земле» ДСС выступали ключевым партнером возглавляемой США международной коалиции в рамках борьбы с ИГ (признано в России террористическим и запрещено).

Вашингтон, со своей стороны, являлся для курдских сил не только гарантом безопасности, но и источником критически важной разведывательной информации, а также военной и логистической помощи.

«Войска США остаются на местах и продолжают заверять, что поддерживают нас,— сообщила в интервью телеканалу Kurdistan 24, опубликованному 20 апреля, глава отдела внешних связей в курдской администрации Ильхам Ахмед.— Эта поддержка важна для выстраивания маршрута к политическому решению». Она обратила внимание на то, что администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не внесла конкретики в свою стратегию по отношению к Сирии. «Возможно, это и есть их политика сама по себе. Но влияние Америки огромно»,— подчеркнула госпожа Ахмед.

По ее словам, администрация северо-восточной Сирии продолжает добиваться от переходного правительства в Дамаске формирования в стране децентрализованной политической системы. «Должно быть местное управление,— отметила госпожа Ахмед.— Люди должны добровольно переходить под власть сирийской администрации и жить под ее началом с достоинством». Она добавила: «Называйте это федерализмом или конфедерализмом — мы не против. Вопрос не в названии».

При этом госпожа Ахмед продемонстрировала более умеренный тон по отношению к Турции, главному военно-политическому противнику ДСС, нежели господин Фидан, высказываясь в адрес курдских отрядов. Представительница автономной администрации пояснила, что диалог с Турцией представляет важность, потому что именно сейчас, в связи с изменившейся обстановкой на Ближнем Востоке, есть «шанс разрешить курдский вопрос».

Нил Кербелов