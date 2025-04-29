КТК устранил все нарушения при перевалке нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об устранении всех нарушений, которые в конце марта выявил Ространснадзор. Суд тогда назначил компании штраф в размере 200 тыс. руб. из-за несоблюдения требований безопасности при перевалке нефти.

«Мы очень оперативно отреагировали, разработали мероприятия, и все те недостатки и нарушения, которые были выявлены в результате внеплановой проверки Ространснадзора, на сегодняшний день устранены»,— сообщил гендиректор КТК Николай Горбань (цитата по ТАСС).

Как добавил господин Горбань, одно из выносных причальных устройств (ВПУ) получило новое разрешение и возобновило работу. По второму ВПУ ожидается решение Российского морского регистра судоходства по восстановлению класса и выдаче свидетельства.

КТК приостановил работу ВПУ-1 и ВПУ-2 после внеплановой проверки Ространснадзора до устранения выявленных недостатков. Кремль обращал внимание, что временный вывод из эксплуатации причалов КТК связан в том числе с ущербом, нанесенным в результате атаки вооруженных сил Украины. В апреле суд оштрафовал консорциум на 200 тыс. руб. из-за выявленных нарушений, но отменил приостановку работы причальных устройств.

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