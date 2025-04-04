Суд отменил остановку работы причалов КТК

Приморский районный суд Новороссийска рассмотрел дела о нарушениях работы выносных причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Ошибки в работе были выявлены в ходе проверок Ространснадзором, инициированных после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре прошлого года.

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Суд принял решение наложить на КТК штраф в размере 200 тыс. руб. без административного приостановления работы выносных причальных устройств. Как сообщила пресс-служба КТК, компания обязана устранить все нарушения до 30 июня. О дальнейшей работе причальных устройств будет сообщено дополнительно.

В конце марта Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о выводе из эксплуатации двух выносных причальных устройств (ВПУ-1 и ВПУ-2) из-за атак ВСУ. На тот момент все операции осуществлялись через ВПУ-3. Проверки затронули инфраструктуру компании в портах Новороссийска, Темрюка, Сочи и Туапсе.

В прошлом году по КТК прошло 63 млн тонн нефти. Акционерами КТК являются Россия (24%), Казахстан (20,75%) американская Chevron (15%), ExxonMobil (7,5%), Shell (совместно с «Роснефтью» — 7,5%) и Oryx (1,75%). 12,5% акций владеет ЛУКОЙЛ, британская BG и итальянская Eni имеют по 2%.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Нефть встала на ремонт».