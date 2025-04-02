Кремль: причалы КТК в Новороссийске остановили работу из-за атаки ВСУ

Временный вывод из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связан с ущербом, нанесенным во время атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний. Среди акционеров международного консорциума есть представители компаний из США и Европы.

Последняя атака на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» произошла 24 марта. Фрагменты сбитого беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская. Перед этим станцию атаковали 17 февраля. На данный момент на НПС ведутся восстановительные работы. Перекачка нефти по маршруту Тенгиз—Новороссийск проводится в обход НПС «Кропоткинская». 31 марта после внеплановой проверки Ространснадзора КТК вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) до устранения выявленных недостатков.

Подробнее — в материале «Нефть встала на ремонт».