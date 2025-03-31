КТК приостановил работу двух причальных устройств на терминале

Российский оператор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) после внеплановой проверки Ространснадзора до устранения выявленных недостатков. Об этом КТК сообщил 31 марта. В компании добавили, что все перевалочные операции на морском терминале будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.

В КТК уточняют, что Ространснадзор проводит проверки безопасности объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при погрузочно-разгрузочных работах с опасными грузами с 26 марта по поручению правительства РФ. В том числе проверки затрагивают организации, действующие в портах Новороссийска, Темрюка, Сочи и Туапсе. Проверки организованы в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Протяженность трубопровода КТК Тенгиз — Новороссийск — 1,5 тыс. км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. В прошлом году по КТК прошло 63 млн тонн нефти. Помимо России (24%) и Казахстана (20,75%) крупнейшими акционерами КТК являются структуры американских Chevron (15%), ExxonMobil (7,5%), Shell (совместно с «Роснефтью» — 7,5%) и Oryx (1,75%). Также пакетами владеют ЛУКОЙЛ (12,5%), британская BG и итальянская Eni (по 2%).