Нефть приплыла

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) смог запустить одно из двух остановленных 31 марта выносных причальных устройств (ВПУ) в районе порта Новороссийск. Это позволит Казахстану, экспортирующему 80% нефти через КТК, избежать сокращения поставок и добычи, которые могли начаться в ближайшее время после заполнения портовых нефтехранилищ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КТК Фото: КТК

КТК 9 апреля по итогам внеочередного освидетельствования Российского морского регистра судоходства возобновил работу ВПУ-1 в районе порта Новороссийск. Это одно из двух ВПУ, которые были выведены из эксплуатации 31 марта по предписанию Ространснадзора (см. “Ъ” от 1 апреля). Тогда же Российский морской регистр судоходства приостановил класс обоих ВПУ, которые технически значились морскими судами. По итогам повторной проверки ведомство восстановило класс одного из ВПУ. О возобновлении работы ВПУ-2 будет сообщено дополнительно, заявили в КТК. Ранее, 4 апреля, Приморский районный суд Новороссийска назначил оператору трубопроводной системы АО КТК-Р штраф в 200 тыс. руб. без приостановления прокачки.

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. Через КТК идет более 80% нефтяного экспорта Казахстана. Основные акционеры консорциума — РФ (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%). Получателями нефти выступают страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и т. д.), Азии, а также США.

Участники рынка отмечают, что Казахстану почти не пришлось сокращать объемы поставок через КТК и снижать добычу. «Обычно нефть грузится из трубы напрямую в танкер. Так что за эту неделю из-за недостаточных мощностей перевалки резервуары КТК объемом 1 млн тонн успели заполниться. Еще пара дней и пришлось бы ограничивать прием нефти»,— говорит собеседник “Ъ”. Он поясняет, что теперь нефтехранилища, которые используются в крайних случаях, например во время ремонта или штормов, когда погрузка на танкер невозможна, будут постепенно освобождаться.

По оценкам источников “Ъ”, в случае более длительного простоя двух ВПУ Казахстан мог бы лишиться примерно половины экспорта через КТК, что могло повлиять на мировые цены. Но сейчас рынок даже не заметил инцидента, отмечают собеседники “Ъ”. Хотя один из источников допускает некоторое снижение прокачки. «При стандартной работе включены два из всех трех ВПУ, и их загрузка чередуется. Сейчас, вероятно, то же самое будет происходить с двумя ВПУ»,— говорит он. По данным источников Reuters, КТК в апреле планирует экспортировать 6,2 млн тонн нефти CPC Blend, что на 6% меньше, чем планировалось ранее. План по экспорту казахстанской нефти через КТК на апрель остался практически прежним — 5,8 млн тонн. В КТК и Минэнерго Казахстана ситуацию не комментируют.

Казахстанский независимый эксперт Олжас Байдильдинов отмечает, что, несмотря на то что у КТК есть определенный запас прочности, сейчас консорциум работает в «не очень комфортном режиме» с учетом перепадов прокачки и внешних воздействий. В связи с этим он ожидает через какое-то время определенного снижения прокачки.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков также полагает, что по итогам года возможно снижение прокачки через КТК с учетом вывода из эксплуатации НПС «Кропоткинская», а также атак на НПС «Кавказская». Остановка двух ВПУ, по его словам, может сказаться только на показателях отгрузки в апреле. В целом ситуацию вокруг КТК господин Юшков считает отчасти политизированной и указывает, что повторная проверка и запуск ВПУ произошли после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, это мог быть «жест доброй воли» с учетом, что акционерами КТК выступают американские компании.

Ольга Мордюшенко; Александр Константинов, Астана