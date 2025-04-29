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Коммерсантъ FM
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Машины ставят на ноги

Зачем «Яндексу» проект по производству роботов-гуманоидов

«Яндекс» (MOEX: YDEX) займется созданием человекоподобных роботов. Они будут использоваться для выгула собак, ухода за пожилыми людьми, доставки посылок внутри зданий и обхода промышленных объектов, отмечают представители компании. Для этого роботов обучат ключевым навыкам: они смогут уверенно ходить, подниматься по лестницам, открывать двери, проходить через турникеты, поднимать и переносить грузы. Как пишет РБК, сейчас компания занята разработкой программного обеспечения, а в дальнейшем планирует выйти на полный цикл производства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Alpha Robotics Venture Владимир Белый считает, что тем самым «Яндекс» пытается занять активно растущий рынок: «Сейчас они задумались о том, чтобы заниматься разработкой именно универсальной операционной системы для таких роботов по аналогии с ROS, которая тоже сейчас в мировой практике используется и применяется. То есть это ОС для различной робототехники с открытым кодом и возможностью под свои машины ее адаптировать. Это очень перспективное направление.

То, что "Яндекс" задумал, это нормальная логическая история — важно попробовать себя в этом направлении и в дальнейшем, может быть, даже попытаться захватить рынок.

Сейчас робототехника такого типа вызывает интерес, обычные люди хотели бы иметь ее у себя. То есть уже не корпорации, как раньше, приобретают ее, а простые покупатели для каких-то своих нужд. Кто-то делает это для того, чтобы заниматься исследованием, кто-то устанавливает на такие машины разные примочки. Понятно, что до автономного помощника еще далеко, тем не менее люди уже этим озадачиваются. Тем более диапазон цен даже меньше, чем у автомобилей. В пределах 1,5-3 млн руб. можно купить вполне себе хорошего антропоморфного робота. В России десяток компаний точно уже занимаются разработкой и производством такой техники, создают продукт, который дальше используется. Сейчас на первом месте в этой сфере Китай, второе — у США. Россия занимает третье место. В Европе в некоторых странах тоже роботов создают и достаточно давно ведут исследования».

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По оценке аналитической компании Fortune Business Insights, в прошлом году объем мирового рынка гуманоидных роботов превысил $3 млрд, а через восемь лет, по их прогнозам, он увеличится в 22 раза и достигнет $66 млрд. Интерес крупных игроков к этой сфере появился еще в начале нулевых, когда Honda создала одного из самых известных в мире роботов ASIMO. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, обращение автогигантов к этой теме — закономерная тенденция. В 2020 году Hyundai приобрела одного из крупнейших производителей робототехники Boston Dynamics. У General Motors и Toyota также есть наработки в этой области, а Ford тестирует возможность автономной доставки грузов. Аналогичный проект есть и у бизнесмена Илона Маска, его компания Tesla разрабатывает робота Optimus. Однако большинство из них находятся на ранних стадиях тестирования, заметил основатель роботехнической фирмы Promobot Олег Кивокурцев:

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«На сегодняшний день большое количество технологических компаний как в России, так и в западном полушарии и Азии заявляют о том, что запускают проекты, связанные с человекоподобными роботами. Главным стоп-фактором является то, что пока такие машины являются очень дорогими. В зависимости от подхода стоимость при производстве может составлять сотни тысяч долларов, а в некоторых случаях и миллионы долларов. В качестве примера можно вспомнить всем известных роботов из Америки, которые умеют делать сальто.

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При этом компании понимают, что стоимость таких машин упадет в зависимости от объемов. Так было со многими технологиями. Когда в девяностые появились мобильные телефоны, человек, который по нему говорил, ловил взгляды окружающих. А сегодня у каждого в кармане есть смартфон, который обладает высокими вычислительными мощностями, и стоит иногда до $100. Точно так же будет и с роботами. Компоненты и комплектующие будут дешеветь, их ресурс станет увеличиваться. Многие игроки видят в этом большой рынок, и он действительно таков и есть, поскольку рутинных, сложных и скучных операций в нашей жизни очень много. Какой отрасли ни коснись, везде можно найти подобные проекты. В машиностроении это загрузка деталей в станок ЧПУ, в металлургии — перемещение, в пищевой промышленности — сортировка, в химии — маркировка. Множество таких процессов есть в быту, медицине и образовании, какую сферу ни возьми».

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Между тем, по данным опроса ВЦИОМ, россияне стали меньше опасаться, что роботы могут их заменить. Если шесть лет назад о таком страхе заявили около половины респондентов, то сейчас таких оказалось 43%. А 83% опрошенных готовы использовать роботов в повседневной жизни для решения бытовых задач.

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Андрей Дубков

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