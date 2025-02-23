Роботов настраивают на быт

Компания Марка Цукерберга начала разработку человекоподобных роботов. Bloomberg сообщает, что проектом занимается Reality Labs — подразделение Meta (признана экстремистской и запрещена в России). По данным агентства, сейчас формируется команда для разработки машин, способных выполнять работу по дому. Проект напоминает гуманоидного робота Optimus от Илона Маска. Однако сотрудники Reality Labs считают, что у них есть серьезное преимущество над конкурентами — собственная модель искусственного интеллекта, которая использует данные, собранные с устройств дополненной реальности. К ним, в частности, относятся умные очки Ray Ban Smart Glasses, которые выпускаются еще с 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом по инженерной части концепты проекты компаний Маска и Цукерберга несильно отличаются друг от друга, считает основатель роботехнической фирмы Promobot Олег Кивокурцев: «Антропоморфный робот характеризуется тем, что он передвигается на двух ногах, может преодолевать препятствия, у него есть две руки, которыми он может что-то брать. Все эти компоненты состоят из примерно одинаковых комплектующих, таких как сервомоторы, контроллеры управления, приводов различного вида. И по большому счету все они плюс-минус идентичны.

При этом с точки зрения гуманоидных роботов нет единой концепции их применения.

Кто-то объявляет, что они будут использоваться в промышленности. Кто-то — о том, что машины станут применяться для индустрии сервиса, работать в местах повышенного скопления людей, консультировать и отвечать на вопросы. Кто-то даже говорит о том, что они будут применяться в быту. Так, к примеру, вначале Илон Маск говорил, что они смогут доносить пакеты с продуктами до дома. В любом случае все концепции являются жизнеспособными. Компании тестируют различные подходы, считают экономику и, конечно же, снимают огромное количество видео, которые становятся виральными. Это положительно сказывается на имидже компаний как высокотехнологичных предприятий, так и на стоимости их акций».

На фоне новостей о начале разработок в Reality Labs акции признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta выросли на 3%. Bloomberg также пишет, что технический директор компании Эндрю Босворт якобы заявил о планах по созданию стандартов для роботехнических деталей и софта. Экосистему смогут использовать изобретатели со всего мира, что в перспективе должно снизить общую стоимость производства. Но на массовом потребительском рынке роботы-гуманоиды появятся еще нескоро. Поэтому их коммерческий потенциал пока сомнителен, отметил генеральный директор компании «Время роботов» Николай Печёнов: «Бигдата это хорошо, так как позволяет понимать, чего хотят пользователи. Эта поляна уже обработана. Физическое воплощение, что-то, что будет носки стирать, готовить и кофе заваривать, — это совершенно другое. И вот здесь я не вижу в ближайшие лет 15-20 реального воплощения для массового производства таких устройств.

Если это и произойдет, то небольшими партиями для очень богатых людей и, скажем так, будет больше статусной вещью, как Rolls-Royce и так далее. Это сейчас модно, об этом все говорят. Но под это и обвалился "пузырь" на рынке акций, который породил ИИ в прошлом году».

По словам Илона Маска, Optimus выйдет на рынок не раньше, чем через три года. Его можно будет купить примерно за $30 тыс. при себестоимости в $10 тыс. Похожие разработки ведутся и в России, но они также еще далеки от массового применения, рассказал управляющий партнер фонда Alpha Robotics Venture Владимир Бeлый: «Все, что мы видели на презентациях, это только шоу. Это аниматроника, управление за счет операторов.

Кроме того, система динамического равновесия тоже вызывает вопросы. Различий очень много, на самом деле, и я еще не видел, чтобы машины работали с предметами.

С 2005 года мы занимаемся разработкой и производством роботов, сделали более нескольких тысяч экземпляров для множества исследовательских лабораторий, различных вузов и учебных заведений, например, в атомной промышленности, железнодорожной и космической отрасли. Это в основном роботы для промо. Вопрос в том, что они пока нефункциональны и больше предназначены для презентаций, шоу и выставок. Все-таки роботы, которых мы производим в андроидной технике, нужны для специальных задач и конкретного функционала».

По данным Goldman Sachs, через 10 лет оборот мирового рынка человекоподобных машин достигнет почти $40 млрд. По оценкам аналитиков, всего будет поставлено около 250 тыс. роботов-гуманоидов в основном для использования в промышленности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин