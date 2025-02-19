Робот в помощь

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о прогнозе Precedence Research, посвященному трендам в сфере разработки и применения машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ближайшее десятилетие рынок человекоподобных роботов вырастет в пять раз, до отметки в $7,75 млрд при средней ежегодной динамике 17,3%. Такой прогноз дают аналитики Precedence Research. Среди драйверов рынка специалисты называют растущий спрос на роботов в сфере розничной торговли, расширение использования в сфере безопасности и наблюдения, использование в опасных зонах, расширение автономных технологий, применение в космических и других исследованиях.

Ключевым вариантом развития указан искусственный интеллект. Отсюда вытекают и признаки вероятных проблем. Все, что может пойти не так в вопросе развития нейросетей и их безопасности, окажет прямое влияние и на робототехнику. Наиболее вероятным сегментом применения гуманоидных роботов станет личная помощь и уход. Эта сфера будет доминировать на рынке до 2034 года, уверены исследователи. Лично мне казалось, что это должны были быть развлечения. Но этот сегмент получил лишь статус самого быстрорастущего, вероятно, как раз-таки благодаря коррективам, которые внесла уже пять лет назад пандемия коронавируса. COVID-19 заметно повысил роль человекоподобных роботов в здравоохранении, и, как следствие, интерес к профильным инвестициям.

На днях Bloomberg сообщил, что подразделение Reality Labs компании Meta (признанной экстремистской и запрещенной в России) создает команду для разработки роботов, способных выполнять физические задачи, включая домашние дела. Кроме известных проектов Tesla, Boston Dynamics, в этом же направлении активные работы уже ведут, например, SoftBank Robotics, Agility Robotics, Unitree Robotics, Figure AI и Apptronik. Их машины созданы для помощи в промышленности, логистике, быту, для социального взаимодействия, в сферах обслуживания, образования и здравоохранения. Лидером по расходам на рынке гуманоидных роботов в ближайшие десять лет ожидается Северная Америка. При этом самый быстрый рост будет в Азиатско-Тихоокеанский регионе, говорит прогноз.

Александр Леви