«Субботний забег показал, что по крайней мере бегают люди все еще лучше»

Первый в истории полумарафон с участием и людей, и человекоподобных роботов широко освещается в мировой прессе. Но если китайским СМИ рассказывают об успехах, то за пределами страны эксперты говорят о нем, как о забаве, а не чем-то прорывном в технологиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полумарафон с участием людей и человекоподобных роботов Фото: Tingshu Wang / Reuters Полумарафон с участием людей и человекоподобных роботов Фото: Tingshu Wang / Reuters Полумарафон с участием людей и человекоподобных роботов Фото: Tingshu Wang / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Полумарафон с участием людей и человекоподобных роботов Фото: Tingshu Wang / Reuters Полумарафон с участием людей и человекоподобных роботов Фото: Tingshu Wang / Reuters Полумарафон с участием людей и человекоподобных роботов Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай выставляет человекоподобных роботов против людей в полумарафоне

Китай надеется, что инвестиции в передовые отрасли, такие как робототехника, станут новыми двигателями экономического роста. Некоторые аналитики, однако, сомневаются в том, что участие роботов в марафонах является надежным показателем их промышленного потенциала... Вопреки заявлениям пекинских чиновников о том, что такие забеги требуют «прорывов в области искусственного интеллекта», программное обеспечение, позволяющее роботам-гуманоидам бегать, было разработано и продемонстрировано более пяти лет назад.

«Полумарафон человекоподобных роботов» дает ответы на вопросы, выходящие за рамки розыгрыша медалей

Марафон — это уникальный соревновательный вид спорта, и его дух воплощает в себе стойкость и стремление никогда не сдаваться. Участие — это победа, а завершение забега делает человека героем... Исследования Китая в области робототехники — такой же долгосрочный путь. Несмотря на то что он стартовал с запозданием, китайские исследователи упорно шли по этому долгому пути независимых исследований и разработок. Цель Китая в развитии робототехники состоит не в том, чтобы конкурировать с какой-либо другой крупной державой, а в том, чтобы постоянно бросать вызов самому себе, преодолевать ограничения и приносить пользу человечеству.

Китайские роботы соревновались с людьми в первом в мире полумарафоне для гуманоидов. Они сильно отстали

Если идея о том, что роботы будут соревноваться с людьми на дорогах, вызывает в вашем воображении мрачные образы физического превосходства андроидов, то бояться не стоит. По крайней мере пока... Хотя модели искусственного интеллекта быстро совершенствуются, вызывая беспокойство по всем вопросам — от безопасности до будущего рынка труда, субботний забег показал, что по крайней мере бегают люди все еще лучше.

Китайский полумарафон вошел в историю благодаря первому забегу роботов-гуманоидов на 21-километровой трассе

Гонка была не просто забегом, но и демонстрацией технических достижений в области робототехники... Несмотря на победу, не все роботы показали хорошие результаты. У некоторых с самого начала были проблемы с механикой... Это было свидетельством проблем, с которыми сталкиваются человекоподобные роботы, вынужденные работать в реальных условиях. Хотя роботы сами по себе были впечатляющими, было ясно, что для повышения надежности и производительности в непредсказуемых условиях предстоит проделать еще большую работу.

Участники первого китайского марафона роботов спотыкались, дымились, разваливались

В субботу несколько лучших человекоподобных роботов Китая приняли участие в забеге против людей-марафонцев. Один из них упал на стартовой линии. У другого оторвалась голова и покатилась по земле. А еще один рухнул и разбился на куски... Соревнование «человек против машины» подавалось как демонстрация амбиций Китая в различных областях — от искусственного интеллекта до робототехники и полупроводников... Но зачастую получалась комедия.

Подготовил Кирилл Сарханянц