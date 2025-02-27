«Яндекс» дорастил автономность

«Яндекс» (MOEX: YDEX) выделяет автономный транспорт в отдельное бизнес-направление для коммерциализации в b2b-сегменте. Сейчас у компании есть проекты в сфере беспилотного легкового и грузового транспорта, а также сервис роботов-курьеров. Аналитики оценивают экономический эффект от беспилотного транспорта до 4,6 трлн руб. ежегодно, однако эксперты замечают, что выход на операционную прибыльность направления может составить от трех до пяти лет, и добавляют, что развитию беспилотного транспорта препятствует отсутствие полноценной законодательной базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Яндекс» объявил о том, что автономный транспорт (включает беспилотные такси/грузовики и роботы-доставщики) становится отдельным бизнес-направлением и войдет в группу компаний Yandex B2B Tech (также объединяет облачный бизнес компании и «Яндекс 360»), рассказали “Ъ” в пресс-службе компании. Ранее беспилотные технологии входили в сегмент «перспективного направления развития», его совокупная выручка за 2024 год составила 124 млрд руб., следовало из финотчетности компании.

Команда беспилотного транспорта сосредоточится на разработке и продвижении решений для коммерческого сектора, направление возглавит Сергей Мельник, который ранее отвечал за голосового помощника «Алиса» и умные устройства «Яндекса». В компании также добавляют, что беспилотные разработки уже вышли за рамки технологического эксперимента: автономные грузовики начали выполнять коммерческие перевозки по дорогам общего пользования (Москва—Тула), а роботы осуществили более 480 тыс. доставок в Москве, Сочи, Иннополисе (Казань).

В «Яндексе» отметили, что автономные грузоперевозки будут востребованы почтовыми и курьерскими службами, маркетплейсами и логистическими компаниями, которые уже сталкиваются с серьезным дефицитом водителей. Спрос на доставку «последней мили» (заключительный этап доставки) роботами растет, и на фоне падения стоимости такой доставки она уже сопоставима со стоимостью курьерской доставки и к концу года опустится ниже этой стоимости, прогнозируют там.

Ранее “Ъ” писал, что Минтранс подготовил проект правительственного распоряжения, принятие которого станет шагом к массовому появлению на дорогах высокоавтоматизированных транспортных средств (см. “Ъ” от 29 января). В исследовании автономного транспорта от февраля 2025 года «Яков и партнеры» отмечали, что при реализации полного потенциала от использования беспилотных автомобилей на российских дорогах экономический эффект может составить 4,6 трлн руб. ежегодно.

«"Яндекс" обладает технологическим заделом и наработками, которые можно адаптировать для коммерческого использования. Ожидать выхода на операционную прибыльность можно в горизонте трех-пяти лет при условии активного внедрения решений в коммерческий сектор»,— говорит партнер «Яков и партнеры» Максим Болотских. Он отмечает, что основными конкурентами компании можно считать международные компании (Waymo, Cruise, Tesla), а также российских игроков, включая «СберАвтоТех», Cognitive Pilot, EvoCargo.

«Направление может начать приносить прибыль уже через два-три года, особенно в таких направлениях, как логистика и лицензирование своих беспилотных технологий другим компаниям»,— говорит заместитель руководителя центра беспилотных технологий университета «Иннополис» Александр Татаркин. Но он добавляет, что в России до сих пор нет полноценной законодательной базы, регулирующей технические стандарты, правила эксплуатации и другие аспекты использования беспилотных транспортных средств.

Олег Козырицкий