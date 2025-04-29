Песков: реакции Киева на инициативу Путина по майскому перемирию пока нет

Ответа на предложенное Владимиром Путиным майское перемирие от украинских властей нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что господин Путин несколько раз говорил о готовности России начать переговоры без предварительных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сложности с легитимностью киевского режима есть, но интересы мирного урегулирования превыше всего»,— утверждает представитель Кремля.

По его словам, пока «очень трудно понять», собирается ли Украина присоединяться к перемирию. «Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы не услышали до сих пор»,— добавил пресс-секретарь.

Накануне Владимир Путин объявил, что российская армия остановит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. Решение принято в честь празднования 80-летия Победы. Кремль говорил, что Россия ожидает от Украины сигнала о готовности возобновить прямые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение России о перемирии манипуляцией. Он считает, что прекращение огня должно действовать на постоянной основе, как минимум 30 дней.

О попытках урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Дональд Трамп уже все решил».