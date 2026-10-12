С широко открытыми газами
WSJ: китайский автопром растет только за счет экспорта
12.10.2026, 15:05
По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, в сентябре продажи легковых машин в КНР упали на 28%. Снижение продаж продолжается уже двенадцатый месяц подряд. При этом экспорт автомобилей в сентябре вырос на 73%. Эксперты полагают, что в условиях продолжающихся торговых войн и слабых потребительских настроений в КНР китайский автопром вряд ли сможет в ближайшее время рассчитывать на рост продаж на внутреннем рынке.
Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в сентябре продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке упали на 28,1% в годовом исчислении, до 1,63 млн единиц. В августе снижение составило 23,7%. Продажи автомобилей на внутреннем рынке Китая снижаются двенадцатый месяц подряд.
CPCA объясняет общее падение продаж слабым спросом на автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. По мнению экспертов ассоциации, высокие цены на нефть и «сдержанные потребительские настроения» в Китае негативно сказались на готовности покупателей тратить средства на покупку новых автомобилей. CPCA отмечает, что рост цен на чипы памяти также замедляет темпы выпуска новых моделей автомобилей. Это сдерживает общие показатели продаж, утверждают в ассоциации.
При этом экспорт китайских автомобилей в сентябре вырос на 73,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 923 тыс. единиц. В августе рост составил 77,5%.
Опрошенные The Wall Street Journal эксперты полагают, что экспорт китайских автомобилей остается ключевым драйвером роста — автопроизводители обращаются к зарубежным рынкам, чтобы компенсировать последствия вялого спроса внутри страны.
Также отмечается, что после периода стремительного роста и высоких продаж китайский авторынок вступил в фазу замедления, сопровождающуюся первыми признаками консолидации. В прошлом месяце компания Guangzhou Automobile Group объявила о приобретении у FAW Group 50-процентной доли в совместном предприятии FAW Toyota. Также компании Geely и NIO заключили партнерское соглашение в сфере замены и зарядки аккумуляторов.
Рассуждая о ближайших перспективах, CPCA не ожидает значительного восстановления продаж автомобилей в Китае из-за слабых потребительских настроений. Эксперты полагают, что негативное влияние на продажи на внутреннем рынке КНР могут оказать высокие цены на нефть и демографические изменения, выражающиеся в сокращении численности и старении населения.
В 2025 году население Китая сократилось на 3,39 млн человек и составило 1,405 млрд. Это стало четвертым годом подряд сокращения общей численности населения. Наряду с сокращением численности в Китае отмечено быстрое старение населения. Если в 2020 году средний возраст составлял 29 лет, то в 2026 году — уже 40 лет 6 месяцев. По прогнозам ООН, к 2050 году число граждан КНР в возрасте 65 лет и старше составит почти треть от общего числа жителей.