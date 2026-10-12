С широко открытыми газами

В 2025 году население Китая сократилось на 3,39 млн человек и составило 1,405 млрд. Это стало четвертым годом подряд сокращения общей численности населения. Наряду с сокращением численности в Китае отмечено быстрое старение населения. Если в 2020 году средний возраст составлял 29 лет, то в 2026 году — уже 40 лет 6 месяцев. По прогнозам ООН, к 2050 году число граждан КНР в возрасте 65 лет и старше составит почти треть от общего числа жителей.