Песков: РФ ждет от Украины сигнала о готовности возобновить прямые переговоры

Украина должна подать сигнал о готовности возобновить прямые переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, от кого Москва ждет сигнала по этой теме — от Вашингтона или напрямую от Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«От Киева. По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий»,— уточнил представитель Кремля во время общений с журналистами (цитата по ТАСС).

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. 22 апреля 2025-го господин Зеленский заявил, что Киев готов начать прямые переговоры с Москвой только при условии прекращения огня.

26 апреля Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Он заявил об этом на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который посетил Москву с визитом. Это была уже их четвертая встреча, российская сторона назвала переговоры конструктивными.

О позиции США по российско-украинскому конфликту — в материале «Ъ» «Крым — ваш».