Зеленский прокомментировал предложение Путина о майском перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение России о перемирии с 8 по 11 мая «манипуляцией». По его словам, прекращение огня должно действовать «не несколько дней», а на постоянной основе. В качестве минимального срока для отказа от боевых действий он предложил 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней»,— сказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент России Владимир Путин 28 апреля сообщил, что российская армия остановит боевые действия с Украиной в честь празднования 80-летия Победы. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. Если перемирие будет нарушено, российская армия даст «адекватный и эффективный ответ», заверил президент.

Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает долгосрочное прекращение огня длительностью как минимум 30 дней.

Об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Дональд Трамп уже все решил».

Лусине Баласян