Дональд Трамп уже все решил

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ради прекращения конфликта украинский лидер Владимир Зеленский готов больше не оспаривать принадлежность Крыма России. Удалось ли президенту США на самом деле заставить Зеленского пойти на эту самую болезненную для Украины уступку Москве, возможно, покажет уже эта неделя. Она, по словам госсекретаря США Марко Рубио, станет «критической» для соглашения о прекращении боевых действий. Тем временем Москва пошла на очередной жест доброй воли: Владимир Путин, которого Трамп в том же интервью призвал «прекратить стрелять», объявил о перемирии в дни празднования 80-летней годовщины Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Смелое утверждение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский готов не поднимать вопрос о принадлежности Крыма, сделал не он сам, а американский президент Дональд Трамп. «Я так думаю»,— без особых раздумий ответил глава Белого дома вечером 27 апреля в аэропорту Морристаун в Нью-Джерси на вопрос журналиста о том, считает ли он, что украинский президент готов уступить контроль над полуостровом. Днем ранее в Ватикане в ходе похорон папы римского Франциска Трамп и Зеленский провели 15-минутную встречу, и очевидно, такие выводы президент США сделал по итогам этого общения.

Дональд Трамп добавил, что, по сути, Крым сдали России уже давно, причем «уступили его без единого выстрела» прежние лидеры США.

«Крым отдали Барак Хуссейн Обама и Байден. Это было 11 или 12 лет назад. Это было давно. Я не знаю, как можно вспоминать Крым»,— отметил американский президент, заочно предложив Зеленскому обратиться к 44-му президенту США Бараку Обаме и спросить его «почему он уступил его (Крым.— “Ъ”)».

Ранее, как известно, президент Зеленский категорически отвергал требование о признании Крыма российским, ссылаясь прежде всего на украинскую конституцию. Что именно могло подвигнуть его изменить эту позицию (если это действительно так), Трамп не пояснил, но отметил, что лидер Украины, с которым у хозяина Овального кабинета ранее случались некрасивые публичные перебранки, стал «более спокойным».

«Я думаю, он понимает картину, и я думаю, что он хочет заключить сделку»,— заявил Дональд Трамп. И даже сделал примирительную ремарку в адрес своего украинского коллеги, которого раньше отнюдь не баловал комплиментами: Зеленский «хочет сделать что-то хорошее для своей страны, думает, что он делает хорошую работу, и он усердно работает».

Что касается Владимира Путина, то его Трамп призвал «прекратить стрелять». «Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал сделку... У нас есть границы сделки, я считаю. И я хочу, чтобы он ее подписал»,— отметил Трамп в воскресном общении с журналистами.

Ни в Москве, ни в Киеве пока не стали выступать с некими ответными комментариями на последние заявления Дональда Трампа.

Зато 27 апреля на тему Крыма выступил министр обороны Германии Борис Писториус, призвавший Украину не соглашаться на сделку, которая подразумевает масштабные территориальные уступки России. Напомним, 25 апреля агентство Reuters обнародовало предложения от США, которые включили не только пункт о признании Штатами Крыма частью России, но и фактическое признание ими российского контроля над другими «новыми территориями».

Киев «не должен заходить так далеко, как последнее предложение американского президента», поскольку это будет равносильно «капитуляции», отметил Борис Писториус немецкому общественному вещателю ARD.

По данным того же агентства Reuters, в ответ на американский план Европа и Украина выдвинули встречные предложения по урегулированию, красной нитью которых стала идея о том, что обсуждение условий сделки, включая территориальные вопросы, надо вести только после вступления в силу режима прекращения огня. Кроме того, согласно альтернативным предложениям, европейцы хотели бы, чтобы США дали «надежные» гарантии в форме обязательства прийти на помощь Украине в случае нападения. Вашингтон же всячески избегал дискуссий о своем участии в каких-либо послевоенных гарантиях украинской стороне и своим европейским союзникам.

Тем временем Вашингтон демонстрирует решительный настрой на скорейшее завершение конфликта. «Это должно произойти как можно скорее. Мы не можем продолжать тратить время и ресурсы на эти усилия, если они не принесут результатов»,— отметил госсекретарь США в воскресном интервью NBC. Он добавил, что стороны «близки, но недостаточно близки» к соглашению о прекращении боевых действий, и ближайшая неделя станет «очень критической».

Кто должен проявить сговорчивость в этом процессе, намекнули и в Москве.

28 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины сигнала о готовности возобновить прямые переговоры.

Еще осенью 2022 года Зеленский подписал указ, которым исключил возможность ведения переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. 22 апреля украинский лидер заявил, что Киев готов начать прямые переговоры с Москвой, но только при условии прекращения огня. 26 апреля Владимир Путин, после встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, дал понять, что и Россия готова к переговорам с Украиной, причем без предварительных условий.

«Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий»,— отметил в понедельник Дмитрий Песков, давая понять, что мяч теперь на стороне Киева.

О том, что Украина должна прежде всего отменить запрет на переговоры с Россией, напомнил в тот же день и глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью бразильской газете O Globo по случаю приезда на саммит БРИКС он рассказал и о других требованиях Москвы: Украина не может быть членом НАТО и должна сохранить нейтральной и внеблоковый статус; принадлежность России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей должна стать международно признанной. Кроме того, Сергей Лавров заявил, что «на повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, снятие санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращение замороженных на Западе российских активов», а также «преодоление последствий неонацистского режима в Киеве, в том числе его действий по законодательному и физическому уничтожению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия».

Тем временем Россия пошла на очередной жест доброй воли. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин, исходя из гуманитарных соображений, объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Впрочем, Дональда Трампа это, похоже, не удовлетворило. «Он (президент США.— “Ъ”) хочет увидеть постоянное прекращение огня»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Наталия Портякова