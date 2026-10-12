Совбез РФ заявил об угрозе от появления военной инфраструктуры США в Афганистане
12.10.2026, 15:04
Возможное появление военной инфраструктуры США в Афганистане будет представлять угрозу для всех стран региона, утверждает замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. Он уверяет, что диалог России с Афганистаном в области безопасности предполагает в том числе недопущение возобновления присутствия «внерегиональных государств».
«США не скрывают своих планов вернуть военную инфраструктуру на территорию Афганистана. Появление такого плацдарма будет напрямую угрожать всем странам региона»,— уверяет господин Венедиктов (цитата по «РИА Новости»).
Замсекретаря российского Совбеза отметил, что взаимодействие Москвы с Кабулом имеет многоплановый характер и полностью отвечает национальным интересам России. По его словам, с Афганистаном выстраивает тесное сотрудничество не только Россия, а «практически все государства региона».
«Афганское правительство прикладывает значительные усилия для борьбы с террористической угрозой, производством и транзитом наркотиков. Достигнуты определенные результаты и по другим направлениям»,— утверждает замсекретаря Совбеза. Он уверен, что «диалог с Афганистаном важен в первую очередь в контексте обеспечения стабильности на постсоветском пространстве».
Летом 2021 года США начали вывод войск из Афганистана, он был завершен к 31 августа. После ухода США из страны власть смогли захватить представители террористической организации «Талибан». Из-за их прихода к власти в Афганистане полностью деградировала система среднего и высшего образования, писало ЮНЕСКО. Женщинам под предлогом сохранения их «достоинства и целомудрия» было запрещено практически все, в том числе обучение в старшей школе и вузах и использование общественного транспорта. МУС выдал ордер на арест лидеров Афганистана за гендерную дискриминацию. За пять лет, прошедших с момента прихода «Талибана» к власти, Исламский Эмират Афганистан официально признали лишь в России.