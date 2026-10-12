Совбез РФ заявил об угрозе от появления военной инфраструктуры США в Афганистане

«Афганское правительство прикладывает значительные усилия для борьбы с террористической угрозой, производством и транзитом наркотиков. Достигнуты определенные результаты и по другим направлениям»,— утверждает замсекретаря Совбеза. Он уверен, что «диалог с Афганистаном важен в первую очередь в контексте обеспечения стабильности на постсоветском пространстве».