В Пакистане пообещали не воевать с Индией, если она не будет обострять конфликт

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна не собирается атаковать Индию. Однако, сказал министр, если Индия будет прибегать к каким-либо действиям против Пакистана, то Исламабад будет давать ответ.

«Мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать. Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ»,— сказал господин Асиф в интервью «РИА Новости».

Обострение в отношениях ядерных стран началось после теракта, который случился в индийском штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила Пакистан в причастности к убийству 26 человек. Стороны начали понижать уровни дипотношений, Индия аннулировала визы всех пакистанцев, а Пакистан приостановил с ней всю торговлю. Стороны прибегли и к другим жестким взаимным мерам, вплоть до приостановки действия ключевых двусторонних соглашений.

Подробности — в материале «Ъ» «Режим прекращения воды и воздуха».