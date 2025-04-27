Главные новости за неделю 21-27 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге стартовал традиционный фонтанный сезон. С 21 апреля были запущены в работу 99 фонтанов, в том числе «Слава» в Московском парке Победы, «Чаша знаний» у здания РНБ и фонтан «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Они будут работать ежедневно с 09:00 до 22:00.

Фрунзенский районный суд по иску заместителя генпрокурора наложил арест на три петербургские компании, участником которых является ООО «УК "Меркури Кэпитал Траст"». Речь идет о компаниях «Ленэкспо», «Маршал» и «Ф-5 Сервис». В итоге активы могут обратить в доход государства, так как экс-глава организации «Газпром энерго» Алексей Митюшков, которого связывают с вышеуказанными ООО, покинул Россию и получил гражданство Литвы.

Три земельных участка в Шушарах, связанные с обанкротившимся ТЦ «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья»), продали на торгах за сумму свыше 325 млн рублей. Новым владельцем стал петербургский бизнесмен Марк Негодуйко. На участок площадью 1,85 га (Бадаевский) претендовали 12 претендентов, однако господин Негодуйко выиграл конкуренцию, выставив цену в 128,7 млн рублей при начальной цене 78 млн руб. На участках можно построить до 44 тыс. кв. м и склад.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение об отказе в удовлетворении искового заявления ООО «Компания Радмир» о признании банкротом АО «Киностудия "Ленфильм"». Соответствующее решение было опубликовано 22 апреля в картотеке арбитражных дел. Иск был зарегистрирован 14 января. Заявленная в нем сумма задолженности киностудии составляла чуть более 6,1 млн рублей.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел представление прокурора на постановление Октябрьского районного суда по делу обвиняемого в убийстве журналиста Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова полковника МВД в отставке Михаила Смирнова. Надзорное ведомство обжаловало решение райсуда разрешить бывшему милиционеру отправиться на спецоперацию. Горсуд оставил его в силе.

Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил к 13 годам лишения свободы в ИК общего режима концертного директора певца Игоря Талькова — продюсера Валерия Шляфмана. Он признан виновным в убийстве исполнителя, а также в покушении на убийство охранника певицы Азизы Игоря Малахова. Позднее стало известно, что приговор по делу могут отправить для исполнения в Израиль. Подробнее об этом деле и приговоре — в материале «Ъ».

Около половины двенадцатого дня 23 апреля на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе при попытке задержания злоумышленник зарезал оперуполномоченного уголовного розыска. Удар в шею оказался для 24-летнего правоохранителя смертельным. Нашли подозреваемого спустя сутки в лесном массиве под Сланцами. Им оказался 19-летний уроженец этого райцентра. Молодого человека доставили на допрос в СКР, суд отправил его в СИЗО на два месяца.

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе приступили к сборке первого поезда модели «Балтиец-2» для петербургского метрополитена. Он будет ходить по Фрунзенско-Приморской «фиолетовой» линии. После завершения пуско-наладки, состав отправится на испытания в депо «Автово». Как ожидается, поезд выйдет на 5-ю ветку метро уже в конце текущего года, сообщили в ОЭВРЗ.

Группа компаний «Конкорд», основанная петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, нашла покупателя на фабрику-кухню в Новой Москве мощностью 150 тонн готовой еды в сутки. Как уточняет «Ъ», новым владельцем производства стала компания, которой владеет Намик Биньягуев, а управляет Артур Азаев. Последний имел совместное предприятие НПП «Битум» с Саломоном Захаряевым, которого СМИ связывают со структурами ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Компания Hines из США закрыла сделку по продаже Outlet Village Pulkovo инвестиционной компании «Кама капитал». Об этом заявил новый владелец торгового центра. Переговоры велись с весны 2024 года, заявление об изменении сведений в ЕГРЮЛ от ООО «Пулково Аутлет» зарегистрировали 17 апреля. Торговый комплекс «Outlet Village Пулково» площадью 31 тыс. кв. м работает с 2015 года.

В поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области состоялась закладка строительства первого этапа нового жилого проекта «Всевгород» девелопера ГК «Консоль» с участием заместителя министра по строительству и ЖКХ РФ Никиты Стасишина. Общая площадь жилья на объекте составит 179 тыс. кв. м. Новый жилой массив возводится на участке 45 га в четыре этапа. Реализация проекта рассчитана на семь лет.

Станцию метро «Удельная» открыли для пассажиров после капитального ремонта утром 25 апреля. Днем ранее ее осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов. В ходе ремонта на станции заменили облицовку на стенах фасада и напольное покрытие, сменили дефектные участки плит перекрытий, усилили структурное покрытие и т.д. Кроме этого, были капитально отремонтированы эскалаторы с полной заменой балюстрады.

В 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге поступило уголовное дело, возбужденное в отношении Николая Конашенка. Речь идет о неоднозначных постах, затрагивающих теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Конашенок стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ему вменяют оправдание терроризма с использованием интернета.

Петербургский «Зенит» не сумел обыграть московское «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу и по итогу за четыре тура до финиша отстал от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. Шансы петербуржцев на титул тают. Подробности прошедшего матча — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».

На ежегодный общегородской субботник 26 апреля в Петербурге вышло более 176 тыс. человек. Такие цифры назвали в пресс-службе Смольного. Специалистами и волонтерами было высажено 1,2 тыс. деревьев — лип, елей, дубов, кленов, берез, около 4,2 тыс. кустарников, в числе которых дерн, сирень, спирея, кизильник, пузыреплодник, роза, а также порядка 5 тыс. цветов. Проведена зачистка 25 млн кв. метров территорий города.