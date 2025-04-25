Станцию метро «Удельная» 25 апреля открыли для пассажиров

Станцию метро «Удельная» утром 25 апреля открыли для пассажиров. Накануне ее осматривал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, станцию закрыли на капремонт летом 2024 года. Стоимость контракта на проведение работ составила около 2 млрд рублей. В частности, обновились облицовка фасада, а также напольное покрытие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что также петербуржцев ждет временное закрытие станции «Парк Победы». На ее реконструкцию планируется выделить 3,2 млрд рублей.

Дарья Астанина