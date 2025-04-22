Арбитражный суд отказал компании «Радмир» по иску о банкротстве «Ленфильма»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение об отказе в удовлетворении искового заявления ООО «Компания Радмир» о признании банкротом АО «Киностудия "Ленфильм"». Соответствующее решение опубликовано 22 апреля в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)»,— сказано в карточке дела.

Напомним, что иск к «Ленфильму» появился на сайте Арбитражного суда 14 января. Уточнялась, что заявленная сумма задолженности киностудии составляет чуть более 6,1 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ростовская компания в декабре прошлого года добилась в суде подтверждения решения о взыскании с «Ленфильма» задолженности почти в 5 млн рублей и 457 тыс. рублей процентов за пользование чужими финансами. Тогда киностудия просила дать отсрочку на оплату долга, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

Андрей Цедрик