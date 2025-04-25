Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе

Кингисеппский городской суд Ленинградской области по ходатайству прокурора избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве полицейского в Кингисеппе. Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчину 2005 года рождения решением суда отправили в СИЗО до 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

По версии следствия, подозреваемый 23 апреля в 11:30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе нанес удар колющим предметом в область шеи 24-летнему оперуполномоченному уголовного розыска, предпринявшему попытку его задержания. От полученной травмы сотрудник правоохранительных органов скончался на месте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что силовикам потребовалось больше суток, чтобы остановить предполагаемого убийцу оперуполномоченного уголовного розыска. Его задержали в лесу у поселка Черновское в Сланцевском районе Ленобласти. Накануне поздно вечером он был доставлен на допрос в Следственный комитет.

Андрей Цедрик