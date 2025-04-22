Земельные участки обанкротившегося ТД «Интерторг» приобрел бизнесмен Негодуйко

Три земельных участка в Шушарах, связанные с обанкротившимся ТЦ «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья» — Ъ), продали на торгах за сумму свыше 325 млн рублей, сообщает «Новый проспект». Новым владельцем стал петербургский бизнесмен Марк Негодуйко. Эксперты подчеркивают, что на участках можно построить до 44 тыс. кв. м. и склад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отметим, что на участок площадью 1,85 га (Бадаевский) претендовали 12 претендентов, господин Негодуйко выиграл конкуренцию, выставив цену в 128,7 млн рублей при начальной цене 78 млн рублей. На второй лот площадью 1,14 га на Колпинском шоссе претендентов, кроме бизнесмена, не нашлось. За третий участок площадью 0,65 га боролись восемь желающих, предприниматель заплатил за него 106,3 млн.

Согласно данным Kartoteka.ru, господин Негодуйко владеет 55% в компании «Коломяги», она занимается торговлей. Ему также принадлежит по 9,5% в ООО «Специализированный застройщик «Степаньковское» и «Специализированный застройщик «Семеновское», а также 2% в «Специализированный застройщик «Рябинки»

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2022 году петербургский предприниматель приобрел 95% акций АО «Институт нефтехимпереработки», который до указанного года принадлежал Башкирии. На тот момент бизнесмен действовал в интересах ООО «Башстройсервис», зарегистрированного в Москве.

Андрей Маркелов