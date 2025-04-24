Приговор по делу убийцы Талькова могут отправить в Израиль

Приговор по делу концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана могут отправить в Израиль для исполнения решения суда. Как уточняет «Ъ», продюсеру музыканта назначили заочно 13 лет колонии строгого режима за убийство в СК «Юбилейный» в 1991 году.

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Сам господин Шляфман виновным себя не считает и подчеркивает, что следствие ни в чем не разобралось.

Суд посчитал, что концертный директор совершил умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. По версии следствия, трагедия в «Юбилейном» случилась после ссоры Шляфмана с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Продюсер господина Талькова решил выстрелить в секьюрити, однако промахнулся и попал в музыканта.

Шляфману уже предъявляли обвинение в убийстве в 1992 году, однако концертный директор Талькова уехал в Израиль и производство по уголовному делу приостановили. Возобновили его только в 2021 году. Вину продюсера удалось доказать с помощью ДНК-экспертизы следов, оставшихся на рукаве его сорочки.

Подробнее о громком деле читайте в материале «Ъ-СПб» «Убийцу Игоря Талькова достанут и в Израиле».

Андрей Маркелов