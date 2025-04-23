Продюсер Шляфман заочно приговорен к 13 годам по делу об убийстве Игоря Талькова

Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил к 13 годам лишения свободы в ИК общего режима концертного директора певца Игоря Талькова, продюсера Валерия Шляфмана. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов (ОПС) города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд признал Валерия Шляфмана виновным в убийстве Игоря Талькова, а также в покушении на охранника певицы Азизы Игоря Малахова. Как установило следствие, в октябре 1991 года за кулисами концерта в «Юбилейном» у продюсера произошел конфликт с господином Малаховым. Шляфман хотел застрелить оппонента, но по неосторожности попал в Талькова, посчитал суд.

Валерий Шляфман вскоре после случившегося покинул страну. С 1992 года он живет в Израиле.

Подробнее об этом деле читайте в нашем материале «Суд вернулся к трагическому концерту».

Дарья Астанина