Американская Hines продала Outlet Village Pulkovo компании из Татарстана

Компания Hines из США закрыла сделку по продаже Outlet Village Pulkovo инвестиционной компании «Кама капитал» из Татарстана. Об этом заявил новый владелец торгового центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Переговоры велись с весны 2024 года, заявление об изменении сведений в ЕГРЮЛ от ООО «Пулково Аутлет» зарегистрировали 17 апреля. Торговый комплекс «Outlet Village Пулково» площадью 31 тыс. кв. м. работает с 2015 года.

По итогам прошлого года выручка «Пулково Аутлет» составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 229,3 млн рублей. Отметим, что в 2024 году американской компании принадлежали семь объектов на российском рынке, в ее штате числились 240 сотрудников.

Сделку по продаже петербургского аутлета одобряла правительственная комиссия. Отметим, что компания «Кама Капитал» была зарегистрирована в июне 2023 года, ее владельцем числится 23-летний Тагир Шаймарданов.

Господин Шаймарданов числится работником юрфирмы «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов». Офис организации находится в Казани, управляющим партнером выступает адвокат Роберт Шаймарданов, отец бизнесмена.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что доля иностранных арендаторов в петербургских торговых центрах вдвое сократилась с 2022 года. За это время освободилось свыше 300 тыс. «квадратов», которые уже заняли российские, турецкие, китайские и другие бренды.

Андрей Маркелов