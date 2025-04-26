В суд поступило дело Николая Конашенка о публикации постов о теракте в «Крокусе»

В Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге поступило уголовное дело, возбужденное в отношении Николая Конашенка. Речь идет о неоднозначных постах, затрагивающих теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пишет РИА Новости, Конашенок стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ему вменяют оправдание терроризма с использованием сети «Интернет». Следствие полагает, что публикации обвиняемого содержат признаки оправдания террористического акта, который был совершен в «Крокусе» 22 марта 2024 года.

Николая Конашенка задержали 25 марта в Пулково. Согласно сведениям полиции, он планировал улететь из России. Обвиняемого отправили в СИЗО 27 марта. Перед заседанием Конашенок заявил, что искренне сожалеет о публикациях, которые вызвали бурную реакцию в обществе.

Татьяна Титаева