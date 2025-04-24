Станцию «Удельная» открыли для Беглова, пассажирам она будет доступна 25 апреля

В четверг, 24 апреля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил готовящуюся к открытию после капитального ремонта станцию метро «Удельная». В компании главы ГУП «Петербургский метрополитен» Евгения Козина он прокатился на эскалаторе и осмотрел готовность объекта, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

Для пассажиров станцию «Удельная» планируется торжественно открыть в пятницу, 25 апреля. В Смольном уточнили, что она будет доступна с 05:30.

В ходе капремонта на станции заменили облицовку на стенах фасада и напольное покрытие. Также по периметру территории уложили новый асфальт. В вестибюле сменили дефектные участки плит перекрытий, усилили структурное покрытие, сделали перепланировку служебных помещений и выполнили гидроизоляцию. Кроме того, были капитально отремонтированы четыре эскалатора с полной заменой балюстрады. Напомним, что работы на объекте велись с лета 2024 года, стоимость контракта составила около 2 млрд рублей.

«Ъ-СПб» писал, что следующей на капремонт закроется станция метро «Парк Победы». На ее реконструкцию потратят 3,2 млрд рублей.

Владимир Колодчук, Андрей Цедрик