Горсуд Петербурга разрешил обвиняемому в убийстве журналиста Максимова уйти на СВО

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел представление прокурора на постановление Октябрьского районного суда по делу обвиняемого в убийстве журналиста Агентства журналистских расследований (АЖУР, предшественник интернет-газеты «Фонтанка») Максима Максимова полковника в отставке МВД Михаила Смирнова. Надзорное ведомство обжаловало решение райсуда разрешить бывшему милиционеру отправиться на спецоперацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признавшийся в убийстве журналиста Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова полковник в отставке Михаил Смирнов (слева) в ходе проведения с ним следственных действий.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Признавшийся в убийстве журналиста Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова полковник в отставке Михаил Смирнов (слева) в ходе проведения с ним следственных действий.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщила 22 апреля в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, Горсуд отклонил апелляционное представление прокуратуры. Следствию предписано не препятствовать Смирнову в заключении контракта с Минобороны РФ. Поскольку решение вступило в силу, теперь его должны отправить на СВО.

«Ъ-СПб» писал, что в середине марта Октябрьский райсуд Петербурга признал незаконным решение следователя о запрете бывшему милиционеру уйти на СВО. В конце сентября в Следственный комитет РФ поступило соответствующее ходатайство воинской части о намерении заключить со Смирновым контракт, однако спустя 9 дней там ответили отказом, сославшись на проверку обвиняемого на связь со спецслужбами Украины.

«Есть постановление Октябрьского районного суда, которое с сегодняшнего дня вступило в законную силу. Следствие должно быть приостановлено, а Смирнов — освобожден из-под стражи и передан военным властям»,— цитирует «Фонтанка» адвоката обвиняемого.

По данным издания, 61-летний Михаил Смирнов может занять офицерскую должность в штурмовом подразделении.

Подробнее о деле Михаила Смирнова — в материале «Ъ-СПб» «"Девяностые не закончились в 1999-м"».

Андрей Цедрик