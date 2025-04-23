Убийцу Игоря Талькова достанут и в Израиле
Продюсеру певца заочно назначили 13 лет за его убийство
По данным “Ъ”, приговор, вынесенный 23 апреля бывшему концертному директору певца Игоря Талькова Валерию Шляфману за его убийство, может быть отправлен в Израиль для исполнения судебного решения. Сам господин Шляфман, которому назначили 13 лет заочно, вину не признает, утверждая, что следствие ни в чем не разобралось.
Валерий Шляфман
Фото: Архив Валерия Шляфмана
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, вынося приговор Валерию Шляфману, на год сократил срок, запрошенный для него гособвинением. Фигуранта заочно признали виновным в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102 и п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР), назначив ему 13 лет строгого режима.
Адвокат по назначению сообщил, что обжалует судебное решение. После того как оно вступит в силу, приговор может быть направлен в Израиль для его исполнения, сообщили источники “Ъ”.
В октябре 2024 года сотрудники Следственного комитета РФ в этой стране допросили Валерия Шляфмана, предъявив ему официальное обвинение. Согласно выводам следствия, он не только застрелил певца, но и покушался на Игоря Малахова — концертного директора певицы Азизы. Бывший продюсер свою вину не признал. Накануне приговора он также заявил СМИ, что непричастен к инкриминируемым ему преступлениям.
Конфликт, в результате которого погиб певец, произошел 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». За кулисами гала-концерта эстрадных исполнителей, который организовала компания ЛИС`С медиаменеджера Сергея Лисовского, возник спор между Игорем Малаховым и Валерием Шляфманом из-за порядка выступлений. Причем впоследствии певица и вдова Игоря Талькова Татьяна утверждали, что им было абсолютно все равно, кто первым выйдет на сцену.
Независимо от этого, концертные директора пошли выяснять отношения в коридор, а Азиза осталась сидеть в буфете. «Игорь ушел с Шляфманом, и через какое-то время раздался шум в коридоре. Хлопки. Я вышла и увидела, что идет драка. Человек пять били Малахова. Я знала только Шляфмана и Талькова»,— поделилась исполнительница. Она же принялась разнимать дерущихся.
Далее послышался громкий хлопок, впоследствии никто не мог потом вспомнить, кто стрелял, но оружие было в руках у Валерия Шляфмана, который сразу убежал в сторону гримерок и заперся там. Когда продюсер наконец открыл дверь, револьвера у него не было. Оружие нашли после вызова скорой в бачке унитаза одной из гримерок. Игорь Тальков скончался в реанимации. Согласно заключению медиков, пуля перебила важнейшие коронарные сосуды, питающие сердце, и вызвала обширное внутреннее кровотечение с разрушением жизненно важных органов.
Изначально в случившемся подозревали Игоря Малахова. Как отмечали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, этому активно способствовал Валерий Шляфман, давший на него показания, а также спрятавший в гримерной револьвер.
С версией не согласились семья погибшего и фанаты. Во многом благодаря им дело не отправилось в архив. Добиться его возобновления потерпевшие смогли в 2018 году. Еще через три года суд вынес решение о заочном аресте Валерия Шляфмана, который был объявлен в международный розыск. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, причастность фигуранта к убийству удалось установить с помощью ДНК-экспертизы следов, оставшихся на рукаве его сорочки.
На слушаниях в Петроградском райсуде вдова Игоря Талькова приезжала один раз для допроса, а сын так и не появился. На оглашении приговора кроме поклонников музыканта была его подруга Ирина Красильникова, которая несколько раз заявила, что Валерий Шляфман вряд ли получит реальное наказание.