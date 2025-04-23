Убийцу Игоря Талькова достанут и в Израиле

По данным “Ъ”, приговор, вынесенный 23 апреля бывшему концертному директору певца Игоря Талькова Валерию Шляфману за его убийство, может быть отправлен в Израиль для исполнения судебного решения. Сам господин Шляфман, которому назначили 13 лет заочно, вину не признает, утверждая, что следствие ни в чем не разобралось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Шляфман

Фото: Архив Валерия Шляфмана Валерий Шляфман

Фото: Архив Валерия Шляфмана

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, вынося приговор Валерию Шляфману, на год сократил срок, запрошенный для него гособвинением. Фигуранта заочно признали виновным в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102 и п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР), назначив ему 13 лет строгого режима.

Адвокат по назначению сообщил, что обжалует судебное решение. После того как оно вступит в силу, приговор может быть направлен в Израиль для его исполнения, сообщили источники “Ъ”.

В октябре 2024 года сотрудники Следственного комитета РФ в этой стране допросили Валерия Шляфмана, предъявив ему официальное обвинение. Согласно выводам следствия, он не только застрелил певца, но и покушался на Игоря Малахова — концертного директора певицы Азизы. Бывший продюсер свою вину не признал. Накануне приговора он также заявил СМИ, что непричастен к инкриминируемым ему преступлениям.

Конфликт, в результате которого погиб певец, произошел 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». За кулисами гала-концерта эстрадных исполнителей, который организовала компания ЛИС`С медиаменеджера Сергея Лисовского, возник спор между Игорем Малаховым и Валерием Шляфманом из-за порядка выступлений. Причем впоследствии певица и вдова Игоря Талькова Татьяна утверждали, что им было абсолютно все равно, кто первым выйдет на сцену.

Независимо от этого, концертные директора пошли выяснять отношения в коридор, а Азиза осталась сидеть в буфете. «Игорь ушел с Шляфманом, и через какое-то время раздался шум в коридоре. Хлопки. Я вышла и увидела, что идет драка. Человек пять били Малахова. Я знала только Шляфмана и Талькова»,— поделилась исполнительница. Она же принялась разнимать дерущихся.

Далее послышался громкий хлопок, впоследствии никто не мог потом вспомнить, кто стрелял, но оружие было в руках у Валерия Шляфмана, который сразу убежал в сторону гримерок и заперся там. Когда продюсер наконец открыл дверь, револьвера у него не было. Оружие нашли после вызова скорой в бачке унитаза одной из гримерок. Игорь Тальков скончался в реанимации. Согласно заключению медиков, пуля перебила важнейшие коронарные сосуды, питающие сердце, и вызвала обширное внутреннее кровотечение с разрушением жизненно важных органов.

Изначально в случившемся подозревали Игоря Малахова. Как отмечали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, этому активно способствовал Валерий Шляфман, давший на него показания, а также спрятавший в гримерной револьвер.

С версией не согласились семья погибшего и фанаты. Во многом благодаря им дело не отправилось в архив. Добиться его возобновления потерпевшие смогли в 2018 году. Еще через три года суд вынес решение о заочном аресте Валерия Шляфмана, который был объявлен в международный розыск. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, причастность фигуранта к убийству удалось установить с помощью ДНК-экспертизы следов, оставшихся на рукаве его сорочки.

На слушаниях в Петроградском райсуде вдова Игоря Талькова приезжала один раз для допроса, а сын так и не появился. На оглашении приговора кроме поклонников музыканта была его подруга Ирина Красильникова, которая несколько раз заявила, что Валерий Шляфман вряд ли получит реальное наказание.

Стефания Барченкова, Санкт-Петербург