Подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе доставили на допрос в СКР

Подозреваемый в убийстве 24-летнего лейтенанта полиции Дмитрия Семеновых доставлен на допрос в Следственный комитет. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили поздно вечером 24 апреля в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ленинградской области Фото: СУ СК России по Ленинградской области

Следствием возбуждено ходатайство перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что силовикам потребовалось больше суток, чтобы остановить предполагаемого убийцу оперуполномоченного уголовного розыска. Его задержали в лесу у поселка Черновское в Сланцевском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик