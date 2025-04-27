Более 176 тыс. петербуржцев приняли участие в ежегодном общегородском субботнике

На ежегодный общегородской субботник накануне, 26 апреля, в Петербурге вышло более 176 тыс. человек. Такие цифры назвали в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Горожане занимались озеленением парков, скверов и улиц, убирали мусор и прошлогоднюю листву. Одновременно с этим специалисты и волонтеры прогребали газоны, ремонтировали и красили ограждения, малые архитектурные формы и игровое оборудование детских площадок, мыли улицы, дворы, фасады и элементы дорожной инфраструктуры.

В ходе субботника в Петербурге было высажено 1,2 тыс. деревьев — лип, елей, дубов, кленов, берез, около 4,2 тыс. кустарников, в числе которых дерн, сирень, спирея, кизильник, пузыреплодник, роза, а также порядка 5 тыс. цветов. Проведена зачистка 25 млн кв. метров территорий города.

В частности, в порядок после зимы были приведены такие объекты, как Стрельнинская бухта, парк Авиаторов, Большой Ильинский сад, Парк Зима-Лето, Верхнее Суздальское озеро и т.д.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге приступили к промывке городских памятников, а в Летнем саду после зимы начали раскрывать скульптуры.

Андрей Цедрик