Подозреваемому не удалось затеряться в зеленом массиве

Силовики задержали подозреваемого в громком убийстве сотрудника угрозыска в Ленинградской области. Им оказался 19-летний уроженец Сланцев. Оперативник Дмитрий Семеновых принял смерть от руки попавшего под ориентировку прохожего, который ударил его ножом, а затем поспешил скрыться в лесу. После инцидента по тревоге был поднят весь личный состав районной полиции. К поискам, которые продолжались больше суток, также подключились спецслужбы и военные. Известно, что погибший сыщик совсем недавно закончил профильный вуз, успев проработать в органах меньше двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых

Погибший оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых



Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в среду, 23 апреля, что около полудня в Кингисеппе у дома № 22 по проспекту Карла Маркса оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении, получил смертельное ранение после того, как попытался задержать прохожего, который подпадал под ориентировку как правонарушитель. «При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся»,— указала она.

Лейтенант полиции скончался на месте происшествия недалеко от ОВД. Ему было всего 24 года. Молодой человек был женат и всего пару лет назад окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

Госпожа Волк добавила, что весь личный состав Кингисеппского района был поднят по тревоге. Руководитель областного СКР Сергей Сазин, в свою очередь, провел межведомственное оперативное совещание с целью организации следственно-оперативной работы. Ход расследования взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Сам подозреваемый скрывался от правоохранителей в лесах Сланцевского района. В поисках также участвовали бойцы Росгвардии, военнослужащие и сотрудники пограничной службы ФСБ. В воздух был поднят вертолет.

Вскоре после известия о трагедии на различных ресурсах время от времени начала появляться противоречивая информация о том, что предполагаемый убийца якобы был найден. Однако в администрации Кингисеппского района поспешили тогда опровергнут распространившиеся сведения. В управе подчеркнули, что на территории муниципалитета продолжают работать усиленные наряды силовых структур, активно досматривается транспорт, в том числе и общественный, а также были приняты дополнительные меры безопасности в образовательных и учебных учреждениях.

Еще до поимки подозреваемого в прессе всплыло его возможное имя и возраст — Руслан Тимофеев, 19 лет. Кроме того, в местных сетевых сообществах появились издевательские комментарии от некоего Руслана и даже запись разговора с ним, во время которого якобы разыскиваемый заявил, что погибший «сам виноват, что к нему подошел». Впрочем, авторство высказываний пока что точно не подтверждено.

Вечером 24 апреля вероятный преступник был схвачен. Им оказался 19-летний уроженец Сланцев.

«Злоумышленник был задержан в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, где он на протяжении нескольких часов скрывался от правоохранителей»,— сообщила Ирина Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ). Санкция этой статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В пресс-службе регионального СКР пояснили, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом о помещении фигуранта в СИЗО. На опубликованном в сети оперативном видео допроса Руслан Тимофеев признался, что намеревался продолжать «воевать с полицией», если бы не был пойман.

Дмитрия Семеновых похоронят в Кингисеппе на Аллее Славы (Роща Пятисот, кладбище на улице Жукова) 25 апреля.

Андрей Кучеров