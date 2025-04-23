Первый поезд модели «Балтиец-2» начали собирать в Петербурге

На Октябрьском электровагоноремонтном заводе приступили к сборке первого поезда модели «Балтиец-2» для петербургского метрополитена. Он будет ходить по Фрунзенско-Приморской линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Трансмашхолдинг» Фото: Telegram-канал «Трансмашхолдинг»

О старте сборки сообщили в пресс-службе предприятия. Специалисты проведут электромонтажные работы, установят двери, наладят системы энергообеспечения и произведут испытания состава.

В проекте сохранили лучшие качества предшественника и добавили важные улучшения. В частности, в нем усовершенствована система вентиляции и усилена шумоизоляция. Оформление соответствует цвету ветки метро.

«После завершения пуско-наладки, состав отправится на испытания в депо "Автово". Как ожидается, поезд выйдет на 5-ю линию метро уже в конце текущего года»,— сообщили в Октябрьском электровагоноремонтном заводе.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что компания, выпустившая состав «Балтиец» для метрополитена Санкт-Петербурга, АО «ТМХ» (Трансмашхолдинг), представила состав также для Московско-Петроградской линии.

Татьяна Титаева