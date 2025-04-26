«Зенит» расчистил дорогу к чемпионству

Петербургский «Зенит» не сумел обыграть московское «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу и по итогу за четыре тура до финиша отстал от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. Шансы петербуржцев на титул тают. Да и по игре можно сказать, что они его не заслуживают. Хотя на носу 100-летие клуба.

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Игроки «Зенита» приехали в Москву, уже понимая, что «Краснодар» снова опережает их на пять очков. Накануне «быки» обыграли в Каспийске махачкалинское «Динамо» 3:2. Причем на последней минуте их вратарь Станислав Агкацев отразил удар форварда хозяев Гамида Агаларова с 11-метровой отметки, сломав при этом палец. Эти обстоятельства еще раз напомнили о том, что фортуна, не раз поворачивавшаяся красивыми местами к петербуржцам в прошлых сезонах, может и отвернуться.

Тем не менее сине-бело-голубые начали матч против московского «Динамо» уверенно — даже с осознанием своего превосходства. Уже на 18-й минуте Педро открыл счет, добив мяч в ворота после того, как не сумел попасть в них Максим Глушенков: его удар заблокировали защитники «Динамо». До этого был красивый дриблинг Луиса Энрике на правом фланге, с которого и начался гол.

Энрике был самым заметным игроком «Зенита» в первом тайме. Он регулярно «накручивал» на правом фланге соперников и угрожал воротам хозяев. Но ничего из этих угроз петербуржцы не извлекли. А потом инициатива потихоньку перешла к футболистам «Динамо». Сложилось впечатление, что темп матча убаюкал гостей. Настолько, что под занавес они потеряли в штрафной форварда динамовцев Ярослава Гладышева и тот после подачи с фланга аккуратно послал мяч головой в дальний угол. Снаряд ударился о штангу и оказался в сетке. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок выручить команду не смог.

Во втором тайме игра сильно не изменилась. Гости старались взвинтить темп, но у них не получалось. А «Динамо» играло по счету, не пытаясь его изменить, потому что никаких задач в чемпионате бело-голубые не решают. Сергей Семак, тренер «Зенита», поняв, что стартовый состав уже не тянет, попытался оживить игру заменами, выпустив на поле Андрея Мостового и Лусиано вместо Педро и Максима Глушенкова соответственно. Это ничего «Зениту» не дало. Позже еще со скамейки поднялся Александр Соболев, поменявший Матео Кассьерру. Он только бегал, почти не получая мяча. Новые замены в виде Александра Ерохина и Нуралы Алипа тоже не сработали. Игроки «Зенита» даже с фланга не могли прострелить так, чтобы мяч попал в рослого Соболева или в кого-то другого и отскочил бы в ворота. В итоге игра завершилась 1:1.

«Зенит» очень неровно играет в чемпионате весной. Хорошие матчи чередуются с блеклыми, ни разу не удалось победить три раза подряд, а также выиграть у московской команды. Сейчас отрыв от «Краснодара» увеличился до четырех очков. До конца чемпионата России — четыре тура. «Быков» ждут сложные встречи с ЦСКА в Москве и с московским «Динамо» на своем поле. Но на стороне южан преимущество в очках. «Краснодар» как никогда близок к чемпионству — в год 100-летия «Зенита».

Кирилл Легков